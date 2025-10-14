Apagón masivo en Brasil dejó a más de la mitad de lo estados sin energía eléctrica

La interrupción del suministro se dio en al menos 14 de los 27 estados brasileros, donde se incluyeron los más poblados como San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

La interrupción del suministro se registró en al menos 14 de los 27 estados.

Un apagón eléctrico , que fue causado por un incendio en una subestación de la región amazónica, se registró durante la madrugada de este martes en una parte importante del territorio de Brasil , según los reportes del Gobierno.

La interrupción del suministro se dio en al menos 14 de los 27 estados brasileros, donde se incluyeron los más poblados como San Pablo , Minas Gerais y Río de Janeiro. Además, se vieron afectados Pernambuco, Bahía, Amazonas, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rondônia y Brasilia.

En un comunicado de el Ministerio de Minas y Energía , se detalló que a las “00.32 se produjo una perturbación de gran magnitud en el Sistema Interconectado Nacional”, lo que generó “ la desconexión controlada de unos 10.000 MW de carga ”.

La fuente oficial indicó que el apagón se originó por el incendio en un reactor de una subestación localizada en el estado de Pará , en la Amazonía brasileña , lo que provocó una “ contingencia grave ” en las regiones sur, sureste, centro y oeste del país .

El Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), responsable de la generación y transmisión eléctrica en el país, señaló que tras identificar el incidente, “inició una acción conjunta” con los demás actores del sector para “restablecer la energía”.

Por su parte, la empresa Enel, responsable en San Pablo, señaló que el corte sucedió dentro del “plan regional de alivio de carga”, mecanismo para evitar apagones extensos o sobrecargas y cuya gestión recae sobre el ONS.

El servicio finalmente empezó a restablecerse de forma controlada y a las 2.30 ya se había solucionado en todas las áreas afectadas. Ahora, el Gobierno brasileño tiene previsto reunirse con los representantes del sector eléctrico para evaluar lo ocurrido.