Toyota retoma gradualmente la producción en Brasil tras el incidente en la planta de Porto Feliz







En esta primera fase, la terminal de la marca japonesa en Brasil fabricará las versiones híbridas de Corolla y Corolla Cross, destinadas tanto al mercado local como a la exportación, incluyendo a la Argentina.

Toyota reanudará progresivamene sus operaciones

Toyota Argentina anunció el plan de reanudación progresiva de operaciones en Toyota do Brasil, luego del incidente que afectó a la planta de motores de Porto Feliz (San Pablo).

A partir del 3 de noviembre, la compañía reiniciará de manera gradual la producción de vehículos en las plantas de Indaiatuba y Sorocaba, priorizando la seguridad de los trabajadores y la calidad de los productos.

Gracias al respaldo de la casa matriz en Japón, el apoyo de otras filiales internacionales y la colaboración de proveedores, Toyota podrá retomar su actividad con motores y piezas importados de otras unidades productivas.

La producción del Yaris y las versiones convencionales de Corolla y Corolla Cross se reanudará en enero de 2026, con un incremento gradual hasta alcanzar el volumen habitual en febrero. La nueva fecha de lanzamiento del Yaris Cross será anunciada próximamente.

toyota Debido a la magnitud de los daños, la planta de Porto Feliz aún no tiene una fecha definida para su reapertura. Actualmente se analizan los equipos y su traslado temporal a otras instalaciones. Depositphotos Debido a la magnitud de los daños, la planta de Porto Feliz aún no tiene una fecha definida para su reapertura. Actualmente se analizan los equipos y su traslado temporal a otras instalaciones. Por su parte, la planta de Zárate, donde se producen Hilux, SW4 y Hiace, mantiene su operación normal, gracias al apoyo de Toyota Asia, que permitió reemplazar el suministro de piezas afectado por el siniestro. La compañía expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos de autoridades, sindicatos, concesionarios, clientes y la sociedad, reafirmando su compromiso de ofrecer vehículos de máxima calidad y soluciones de movilidad confiables.