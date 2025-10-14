Pilotos ratificaron una nueva medida de fuerza: cuándo será y qué vuelos afectará

APLA convocó asambleas por el reclamo salarial. Tal como ocurrió el pasado jueves, la decisión puede provocar demoras y cancelaciones de vuelos.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó una nueva jornada de medidas de fuerza tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno y Aerolíneas Argentinas . La misma será llevada a cabo en el Aeroparque Jorge Newbery el viernes 24 de octubre entre las 6 y las 10 de la mañana.

Según detallaron desde el gremio, los representantes de los pilotos y de la aerolínea llevaron adelante una nueva instancia de negociación - el pasado lunes por la tarde - tras la asamblea del pasado jueves . "La empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales. Frente a esta situación, se mantiene la asamblea programada para el viernes 24 de octubre ", remarcaron.

La segunda jornada de asambleas de APLA en el mes de octubre tendrá lugar en un escenario de tensión creciente entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno, en el marco de su política de "Cielos Abiertos" que busca avanzar con reformas orientadas a liberalizar el mercado aéreo.

En este contexto, el sindicato denunció en varias ocasiones “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo y alertó sobre el proceso de desregulación del sector aerocomercial , al que considera una amenaza directa para las condiciones laborales de los pilotos.

, Como resultado de la asamblea realizada el día jueves en Aeroparque, fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva… pic.twitter.com/fSFqyQxGbk

La última de las jornadas de protestas tuvo lugar el pasado jueves 9 de octubre, en la antesala del fin de semana largo. Debido a las asambleas, un total de 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 se vieron demorados, lo que afectó a, aproximadamente, 12.200 pasajeros.

A través de un comunicado oficial, APLA confirmó la realización de nuevas asambleas el 24 de octubre, entre las 6 y las 10, en Aeroparque. Por ahora, la medida de fuerza no constituye un paro total de las actividades, aunque se espera que el impacto sobre los vuelos sea considerable, lo que podría generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

Los reclamos de APLA

Más allá del reclamo por un aumento salarial, desde el sindicato también ratificaron otras demandas. Entre las mismas se encuentran:

Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Proceso de desregulación: el gremio emitió su total rechazo a las normativas del Gobierno - como el Decreto 378/2025 - que modificaron el Código Aeronáutico en aspectos como los límites de horas de vuelo y los descansos de las tripulaciones.

Nueva medida de fuerza de los pilotos: cuándo será y a quiénes afectará

En detalle, la jornada de asambleas se llevará a cabo desde las 6 a las 10 de la mañana del viernes 24 de octubre en Aeroparque. En este sentido, únicamente se verán afectados los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.

Aquellos pasajeros que cuenten con vuelos programados para la jornada de manifestaciones deberán consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. En este sentido, se recomienda que todos los usuarios contacten con los canales de comunicación de Aerolíneas Argentinas para conocer el estado de sus vuelos y gestionar posibles reprogramaciones o cancelaciones.