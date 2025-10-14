Ford Argentina reinauguró la Escuela N°134 "Marcelo Eliseo Duflos" en Paso del Sapo, Chubut







Con la presencia de autoridades locales, directivos e invitados de Ford, concesionarios y vecinos de la comunidad, el acto brindó a los alumnos una jornada llena de actividades y muchas emociones.

Representantes de Ford, concesionarios de la marca y autoridades locales, en plena inauguración

Ford Argentina, junto a su red de concesionarios, celebró la inauguración de las obras de remodelación de la Escuela N°134 “Marcelo Eliseo Duflos”, ubicada en Paso del Sapo, Chubut, a tres horas de Esquel. La iniciativa tuvo como objetivo crear espacios más seguros, confortables y sostenibles, capaces de potenciar el aprendizaje y mejorar la calidad de vida de los alumnos y docentes de esta comunidad rural.

En una fría mañana de octubre, los acordes del Himno Nacional y del Himno de Chubut marcaron el inicio de una jornada cálida y emotiva. La Escuela N°134 se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, alumnos, exalumnos y familias, en una verdadera fiesta de la comunidad.

El acto contó con la participación de 116 estudiantes, autoridades provinciales y locales, los concesionarios padrinos “Del Sol Automotores” y “Pedro Corradi”, invitados especiales y representantes de Ford Argentina. También asistió un grupo de medios, entre ellos Ámbito, y embajadores de la marca, como la campeona olímpica Agustina Albertario, el actor Facundo Arana y Manuel Lozano de Fundación Sí.

Durante la ceremonia se realizó el corte de cintas, la entrega de una placa conmemorativa y un recorrido por las nuevas instalaciones. Hubo presentaciones musicales, juegos, una kermesse y una tarde de celebración compartida con toda la comunidad.

“Juntarse es el principio, mantenerse juntos el progreso y trabajar en equipo es el éxito”, recordó el director del establecimiento al citar la frase de Henry Ford que hoy cobra nuevo sentido en los pasillos de la escuela. “No alcanzan las palabras para expresar todo lo que sentimos en este día histórico e inolvidable... este es el mejor legado para toda nuestra escuela educativa”, expresó David Nazer, director de la institución.

Ford y un vínculo que trasciende generaciones Entre 1968 y 1982, Ford Argentina y su red de concesionarios construyeron y donaron 41 escuelas rurales en todo el país, dentro del programa “Ford para la Educación”. Desde 2003, ese compromiso continúa con “Educación para un Nuevo Mañana”, a través del cual la automotriz renueva y reinaugura esas instituciones. Con esta obra, la escuela N°134 se convierte en la 33° en ser revitalizada. Ford•RSE-Chubut-3658 El establecimiento, que recibe a 116 alumnos de nivel inicial, primario y secundario con orientación agroambiental, fue completamente renovado durante 2025. El establecimiento, que recibe a 116 alumnos de nivel inicial, primario y secundario con orientación agroambiental, fue completamente renovado durante 2025. Las obras incluyeron la creación de un aula de carpintería, nuevos juegos de plaza, dos invernaderos de policarbonato, mejoras estructurales, eléctricas y sanitarias, y un sistema híbrido de agua y energía que mejora la sustentabilidad del predio. La educación como motor de transformación “La escuela es ese espacio de encuentro y aprendizaje, donde generamos amigos y recuerdos que nos acompañan toda la vida. Ford Argentina tiene el mismo propósito desde hace décadas: ayudar a construir un mundo mejor donde cada uno sea libre de moverse y perseguir sus sueños”, afirmó Osvaldo Santi, Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina. Con más de 110 años en el país, Ford continúa fortaleciendo su vínculo con la sociedad argentina, apoyando la educación, impulsando la industria nacional y promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades donde está presente.

