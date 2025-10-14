Completan en Brasil la venta de centrales termoeléctricas por u$s680 millones

Eletrobras cerró la transferencia de su último activo térmico al grupo J&F y queda con un portafolio 100% renovable.

Con estas adquisiciones, Âmbar Energía se convierte en propietaria de la tercera mayor central termoeléctrica a gas de Brasil.

La compañía estatal brasileña Eletrobras completó la venta de todas sus centrales termoeléctricas al grupo J&F S.A. , conglomerado propietario de JBS y controlador de Âmbar Energía , por un monto total de 3.600 millones de reales , equivalentes a unos u$s680 millones al cambio actual.

La operación marca un hito en el proceso de desinversión de activos térmicos iniciado en 2024, que deja a Eletrobras con una matriz de generación compuesta exclusivamente por fuentes renovables , en línea con su compromiso Net Zero 2030 .

El cierre definitivo se concretó el 9 de octubre de 2025 , con la transferencia de la Usina Termoeléctrica Santa Cruz , ubicada en el estado de Río de Janeiro, que cuenta con una capacidad instalada de 500 MW y contratos de abastecimiento de energía (PPA) vigentes hasta diciembre de 2026.

Por este activo, la eléctrica brasileña recibió 703,5 millones de reales (u$s130,7 millones) , monto que completa el total obtenido por la venta del conjunto de plantas termoeléctricas administradas por Eletronorte , filial de Eletrobras en la región norte del país.

En total, el paquete vendido a J&F incluye ocho centrales térmicas que suman 2.059 MW de potencia, además de derechos de reversión sobre el denominado Complejo PIEs, integrado por las usinas Cristiano Rocha, Manauara, Jaraqui, Tambaqui y Ponta Negra. Los contratos de compraventa de energía de estas instalaciones se extienden, en la mayoría de los casos, hasta noviembre de 2030.

Entre las plantas transferidas destacan:

UTE Mauá III (591 MW)

UTE Rio Negro (188 MW)

UTE Aparecida (166 MW)

UTE Anamã (2 MW)

UTE Anori (5 MW)

UTE Codajás (5 MW)

UTE Caapiranga (2 MW)

UTE Santa Cruz (500 MW)

De acuerdo con el comunicado oficial, además del monto principal, Eletrobras mantiene el derecho a un earn-out adicional por 1.200 millones de reales, sujeto al desempeño futuro de los activos.

Transición hacia un portafolio limpio

Con esta venta, Eletrobras cierra un ciclo clave de su plan estratégico de optimización y simplificación, que apunta a concentrar inversiones en hidroeléctricas, eólicas y solares. Según la empresa, esta decisión refuerza su posición como una de las mayores generadoras de energía renovable de América Latina, con más de 43 GW de capacidad instalada entre sus diversas subsidiarias.

El vicepresidente financiero de Eletrobras, Eduardo Haiama, señaló que la transacción representa “el fin del proceso de desinversión de los activos térmicos” y subrayó que “a partir de ahora, todo el portafolio de generación de la compañía será 100% renovable”.

Por su parte, el grupo J&F, a través de Âmbar Energía, amplía con esta adquisición su participación en el mercado energético brasileño, donde ya opera centrales térmicas, hidroeléctricas y activos de transmisión. El objetivo es consolidar una plataforma de generación diversificada y flexible, capaz de atender la demanda industrial creciente del país.

La operación también se alinea con las tendencias del sector eléctrico brasileño, que avanza hacia una matriz más limpia y descentralizada, pero aún reconoce el papel de las termoeléctricas para garantizar seguridad energética en los períodos de baja hidraulicidad.