Alerta en Brasil por caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas: dos muertes y 200 casos bajo la mira

Crisis sanitaria en Brasil por metanol presente en bebidas alcohólicas en Brasil. San Pablo concentra la mayoría de los casos y buscan métodos de prevención de urgencia.

Las autoridades de Brasil confirmaron dos muertes y más de 200 casos de intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol , principalmente en San Pablo. La caipirinha y otros destilados populares están involucrados, lo que generó pánico en el país más poblado de sudamerica. Los afectados presentan síntomas graves como visión borrosa, vómitos y daño a órganos vitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) activó contactos internacionales para conseguir fomepizol, un antídoto que no se encuentra en el país , y distribuye etanol farmacéutico manipulado como alternativa. El ministro de Salud, Alexandre Padilha , recomendó evitar bebidas alcohólicas destiladas , mientras hospitales y farmacias de manipulación coordinan medidas de emergencia para tratar a los intoxicados.

La policía y asociaciones de consumidores realizan inspecciones masivas en bares, restaurantes y comercios para localizar lotes contaminados. Se detectaron fábricas clandestinas que manipulaban bebidas con metanol y ya se produjo la primera detención. Hasta ahora se incautaron más de mil botellas , de las cuales 250 fueron analizadas, y continúan las operaciones en varios estados, incluidos San Pablo, Minas Gerais y Santa Catarina.

Expertos sospechan que el metanol proviene de distribuidores vinculados al crimen organizado, como el Primer Comando de la Capital (PCC) . La producción clandestina y la falsificación de alcohol se duplicaron entre 2016 y 2022, generando pérdidas millonarias para el sector legal y un mercado ilegal que mueve miles de millones de reales al año.

Alerta sanitaria en Brasil por alcohol adulterado: qué es el metanol

El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal dijo esta semana que estaba investigando un posible vínculo con el crimen organizado.

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, a los ciudadanos que no consuma bebidas blancas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva creó una "sala de situación" para enfrentar la crisis y procura abastecerse de un antídoto, el etanol farmacéutico.

Las autoridades también buscan donantes y proveedores internacionales de fomepizol, otro antídoto que no se consigue en Brasil. El metanol es un químico industrial altamente tóxico para los humanos, cuya ingesta daña el hígado y los nervios.