Las autoridades de Brasil confirmaron dos muertes y más de 200 casos de intoxicación por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, principalmente en San Pablo. La caipirinha y otros destilados populares están involucrados, lo que generó pánico en el país más poblado de sudamerica. Los afectados presentan síntomas graves como visión borrosa, vómitos y daño a órganos vitales.
Alerta en Brasil por caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas: dos muertes y 200 casos bajo la mira
Crisis sanitaria en Brasil por metanol presente en bebidas alcohólicas en Brasil. San Pablo concentra la mayoría de los casos y buscan métodos de prevención de urgencia.
La Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) activó contactos internacionales para conseguir fomepizol, un antídoto que no se encuentra en el país, y distribuye etanol farmacéutico manipulado como alternativa. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, recomendó evitar bebidas alcohólicas destiladas, mientras hospitales y farmacias de manipulación coordinan medidas de emergencia para tratar a los intoxicados.
Investigación en curso y detenidos
La policía y asociaciones de consumidores realizan inspecciones masivas en bares, restaurantes y comercios para localizar lotes contaminados. Se detectaron fábricas clandestinas que manipulaban bebidas con metanol y ya se produjo la primera detención. Hasta ahora se incautaron más de mil botellas, de las cuales 250 fueron analizadas, y continúan las operaciones en varios estados, incluidos San Pablo, Minas Gerais y Santa Catarina.
Expertos sospechan que el metanol proviene de distribuidores vinculados al crimen organizado, como el Primer Comando de la Capital (PCC). La producción clandestina y la falsificación de alcohol se duplicaron entre 2016 y 2022, generando pérdidas millonarias para el sector legal y un mercado ilegal que mueve miles de millones de reales al año.
Alerta sanitaria en Brasil por alcohol adulterado: qué es el metanol
El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal dijo esta semana que estaba investigando un posible vínculo con el crimen organizado.
El ministro de Salud, Alexandre Padilha, a los ciudadanos que no consuma bebidas blancas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva creó una "sala de situación" para enfrentar la crisis y procura abastecerse de un antídoto, el etanol farmacéutico.
Las autoridades también buscan donantes y proveedores internacionales de fomepizol, otro antídoto que no se consigue en Brasil. El metanol es un químico industrial altamente tóxico para los humanos, cuya ingesta daña el hígado y los nervios.
