Vacaciones 2025: el pueblo de Brasil con playas paradisíacas, aguas cristalinas y arena blanca que asombra a los turistas







Se trata de una ciudad pequeña, ubicada a 250 kilómetros de Río de Janeiro, con más de 50 playas cercanas que permiten disfrutar de la tranquilidad y los paisajes únicos.

Entre Rio de Janeiro y San Pablo hay una isla con playas de ensueño, con agua cristalina y arena blanca.

Las playas de Brasil llevan a miles de turistas argentinos todos los años gracias a sus playas de ensueño. Entre Rio de Janeiro y San Pablo se encuentra una en particular: la Isla Paraty, un lugar que combina historia, naturaleza y está rodeado de islas paradisíacas.

Se trata de una ciudad pequeña, ubicada a 250 kilómetros de Río de Janeiro, que muchas veces se la describe como pueblo y que atrae a los turistas con su centro histórico de calles empedradas, casas coloridas y balcones decorados. Además, hay más de 50 playas cercanas que permiten disfrutar de la tranquilidad y los paisajes únicos.

La isla, es conocida como “la Venecia brasileña”, debido a que se encuentra a solo 5 metros sobre el nivel del mar, y en ciertas épocas sus calles se inundan. Al mismo tiempo, su arquitectura colonial, bien conservada, llevó a que su centro histórico fuera declarado Patrimonio Histórico Nacional.

Que hacer en la Isla Paraty En su centro histórico, los visitantes pueden disfrutar de paseos por sus calles coloridas, conocer bares con música en vivo y admirar la arquitectura colonial.

Para quienes buscan naturaleza y aventura, las playas cercanas son de ensueño: muchas solo son accesibles en barco o lancha privada, lo que garantiza espacios tranquilos y poco concurridos. Entre las playas más destacadas se encuentran aquellas con aguas cristalinas y arenas blancas, ideales para nadar, relajarse y conectar con la naturaleza. Las excursiones en barco o los traslados privados permiten explorar estos rincones de manera cómoda y segura, disfrutando del paisaje costero durante el trayecto. Entre las playas más visitadas se encuentran: Praia do Sono: Una de las más famosas, con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo ideal para relajarse.

Una de las más famosas, con arena blanca, aguas claras y un ambiente tranquilo ideal para relajarse. Praia de Lula: Pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad.

Pequeña y escondida, perfecta para quienes buscan privacidad. Praia da Ponta Negra: Popular entre familias, con fácil acceso en barco y buenos servicios.

Popular entre familias, con fácil acceso en barco y buenos servicios. Praia de Antigos: Rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza virgen.

Rodeada de vegetación y perfecta para quienes disfrutan de la naturaleza virgen. Praia do Cachadaço: Una de las más alejadas, ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos.

Una de las más alejadas, ideal para practicar snorkel y disfrutar de paisajes paradisíacos. Praia do Jabaquara: Con aguas calmas y transparente, ideal para nadar y descansar.