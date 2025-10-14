Dejó la escuela a los 16 años y ganó millones con la saga más taquillera del cine: quién es Peter Jackson







El encargado de dar vida a la obra de Tolkien y como logró generar miles de millones con una trilogía inolvidable.

Jackson cautivó a millones con sus obras en el cine. New Line Cinema

Hay obras que logran cautivar a miles de millones de espectadores, a tal punto que se convierten en franquicias que al día de hoy siguen siendo aclamadas por todo el público. Muchas veces, nadie espera que el éxito sea tan trascendente, al punto de ser una de las historias más importantes de la historia del cine.

Peter Jackson lo logró con la famosa y exitosa trilogía de El Señor de los Anillos, que lo ayudó a ser uno de los directores que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Desde sus inicios en Nueva Zelanda hasta la gloria absoluta al encarnar los libros de J. R. R. Tolkien, al día de hoy asombra con producciones que agigantan su legado.

Peter Jackson (EFE -EPA-Tolga Akmen) El director logró ganar miles de millones gracias a su trabajo en la trilogía de El Señor de los Anillos. EFE -EPA-Tolga Akmen

El encargado de llevar El Señor de los Anillos al cine Peter Jackson nació en 1961 en Pukerua Bay, Nueva Zelanda, en una familia de clase media. Hijo de Joan y Bill, creció fascinado por películas de monstruos y series de aventuras. A los 9 años, recibió una cámara Super 8 y empezó a filmar cortos con amigos, creando efectos caseros. A los 16, dejó la escuela para dedicarse al cine, trabajando como lavaplatos para financiar sus proyectos.

En 1987, estrenó Mal Gusto, una comedia de terror sobre aliens, que tomó cuatro años y se presentó en festivales, ganando cada vez más atención. Luego dirigió Conoce a los Feebles, una sátira con marionetas, y Muertos de Miedo, un film de zombies. En 1994, Criaturas Celestiales, sobre un crimen real en Nueva Zelanda, recibió una nominación al Oscar por guion, coescrito con Fran Walsh, su pareja.

En 1999, convenció a New Line Cinema para filmar El Señor de los Anillos como trilogía en Nueva Zelanda. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, rodadas juntas hasta 2000, recaudaron casi 3 mil millones de dólares. Con efectos de su empresa Weta Workshop, la saga ganó 17 Oscars, incluyendo Mejor Película y Director. Jackson llevó la fantasía de Tolkien a la pantalla con un impacto sin precedentes. Tras la trilogía, dirigió King Kong, Desde Mi Cielo y la trilogía de El Hobbit, que recaudó 2.91 mil millones. Miles de millones: el patrimonio de Peter Jackson La fortuna de Peter Jackson se estima en 1.6 mil millones de dólares, según la revista Forbes. El Señor de los Anillos generó millones con taquilla y regalías, pagándole 10 millones por película más porcentajes. La venta de Weta Digital a Unity en 2021, por 1.6 mil millones en acciones y efectivo, le dio casi mil millones. Vive en una mansión en Karaka, Nueva Zelanda, valuada en 20 millones de dólares, con un cine privado y aún conserva el set de la casa de Frodo de El Señor de los Anillos en su propiedad. Jackson invierte en biotecnología, con 15 millones en Colossal Biosciences para revivir especies extintas. Tiene un jet privado Gulfstream G650, comprado por 60 millones, para viajar entre Nueva Zelanda y Estados Unidos. Su colección de arte incluye memorabilia de sus películas, valuada en millones. A través de la Peter Jackson Foundation, dona millones a la educación en Nueva Zelanda y la restauración de películas. En 2021, dio 10 millones a la Nueva Zelanda Film Commission.

