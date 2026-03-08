Así funciona C-RAM, el escudo que frenó los cohetes contra la embajada de EEUU en Bagdad

El sistema defensivo interceptó tres proyectiles dirigidos al complejo diplomático en Irak en medio de una escalada de ataques contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos activó su sistema de defensa aérea C-RAM para interceptar misiles disparados contra su embajada en Bagdad el sábado por la noche. El dispositivo derribó al menos tres proyectiles que se dirigían al complejo diplomático y evitó daños mayores en medio de la creciente tensión regional.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad volvió a quedar bajo ataque cuando sistemas de defensa aérea interceptaron cohetes lanzados contra el complejo diplomático ubicado en la capital iraquí . El episodio ocurrió en medio de la escalada regional marcada por enfrentamientos y ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, fueron disparados cuatro cohetes en dirección al recinto diplomático. Un responsable de seguridad indicó que tres de los proyectiles fueron interceptados por los sistemas defensivos, mientras que el cuarto cayó en una zona despejada dentro de la base aérea vinculada a la embajada.

Otras dos fuentes de seguridad confirmaron el ataque. Una de ellas aseguró que todos los proyectiles fueron derribados , incluido el que terminó dentro del recinto de la base. Pese a las diferencias en los reportes sobre el destino final de uno de los cohetes, las distintas versiones coincidieron en que el objetivo era la sede diplomática estadounidense y que el sistema de defensa se activó para neutralizar la amenaza.

El episodio en Bagdad se produjo en un contexto de ataques reportados en diferentes puntos del Golfo. En la madrugada del martes, dos drones iraníes impactaron contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita , y provocaron un incendio, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa saudita.

La representación diplomática confirmó el incidente, pidió a la población evitar la zona y anunció que permanecería cerrada durante esa jornada.

Ese mismo día también se registraron ofensivas contra otros países de la región. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reportó un ataque con misiles balísticos provenientes de Irán, mientras que el ejército de Qatar informó la intercepción de dos misiles balísticos durante la madrugada.

Ante ese escenario, Estados Unidos reforzó las medidas de seguridad para su personal en Medio Oriente. El Departamento de Estado ordenó la salida del personal no esencial y de sus familias de Bahréin y Jordania, una decisión que se sumó a una medida similar adoptada previamente para Irak.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional dispuso la evacuación del personal no esencial y de familiares en Kuwait, Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos como medida preventiva.

Cómo funciona el sistema C-RAM

El sistema Counter-Rocket, Artillery, Mortar, conocido como C-RAM, fue desarrollado durante las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán con el objetivo de proteger tropas desplegadas y bases frente a ataques con cohetes, artillería y morteros.

El dispositivo combina sensores, radares, sistemas de alerta, plataformas de comando y control e interceptores. Su función es detectar amenazas entrantes, advertir sobre el peligro y responder mediante fuego de intercepción o alertas tempranas para el personal desplegado.

C-RAM El sistema incluye un cañón Gatling capaz de disparar hasta 4500 rondas por minuto para interceptar amenazas entrantes.

Uno de sus componentes centrales es el Land-based Phalanx Weapon System, una versión terrestre del sistema naval MK-15. Instalado sobre una plataforma móvil, utiliza un cañón Gatling M61A1 de 20 milímetros capaz de disparar hasta 4500 rondas por minuto.

El sistema también integra el Forward Area Air Defense Command and Control, encargado de coordinar sensores, armamento y sistemas de advertencia dentro del esquema de defensa.

El C-RAM fue utilizado operativamente en Irak y Afganistán, donde permitió emitir alertas frente a miles de ataques con cohetes y morteros contra bases equipadas con este sistema. También fue adquirido por Australia y el Reino Unido y se utilizó para proteger la Zona Verde de Bagdad, Camp Victory y otras posiciones militares en Irak.

En los últimos años, el Ejército estadounidense y la empresa Northrop Grumman analizaron mejoras para ampliar sus capacidades frente a drones enemigos, una amenaza cada vez más frecuente en los conflictos modernos.