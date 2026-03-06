Cuánto le cuesta a EEUU cada día de guerra con Irán + Seguir en









Los especialistas sugieren que los costos a futuro dependerán de la intensidad de las operaciones de ambas partes.

El costo de la guerra para EEUU, a seis días de haber comenzado. Foto: Departamento de Defensa

A seis días de haber comenzado, el conflicto bélico en Medio Oriente, que tiene como protagonistas a EEUU, Israel e Irán, no parece tener un final a la vista. En ese sentido, algunos expertos estimaron cuánto dinero gasta el país norteamericano por día en esta guerra con la Operación Furia Épica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Esto es altamente impredecible y por eso no sabremos el costo hasta que termine”, dijo Lindsay Koshgarian, directora del programa del Proyecto de Prioridades Nacionales en el Instituto de Estudios Políticos. Según ella, el conflicto "no es necesario", al mismo tiempo que le resta valor a otras políticas que podrían facilitarle la vida a los estadounidenses.

Mientras tanto, el Pentágono no compartió una estimación y aún no pidió al Congreso un proyecto de ley de gastos suplementario para la operación. “El costo de la guerra en Irak terminó siendo de casi u$s3 billones (...) Así que esto podría ser astronómico, fácilmente”, advirtió Koshgarian.

El antecedente de la Operación Martillo de Medianoche —ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio 2025— costaron menos que las primeras 100 horas de operaciones militares que comenzaron cuando Estados Unidos atacó Irán la madrugada del sábado, según CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales). Mientras que los ataques del año pasado costaron entre u$s2.040 y u$s2.260 millones (proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown), las primeras 100 horas de esta guerra han costado u$s3.700 millones para EEUU.

En aquella ocasión, los mayores gastos fueron el uso de 40 bombas MOP de 30.000 libras (entre u$s49 y u$s70 millones); 7 bombarderos furtivos B2 (entre u$s31,75 y u$s37,8 millones) y 24 Tomahawks (entre u$s36 y u$s45,6 millones).

Guerra en Medio Oriente EEUU barco misil Foto: Departamento de Defensa Cuánto le cuesta por día la guerra a Estados Unidos El análisis del CSIS sobre la información que el Pentágono compartió sobre los objetivos que atacó y los activos involucrados en la operación estima que la guerra está costando alrededor de u$s891,4 millones por día. Asimismo, predice que el costo disminuirá a medida que Estados Unidos cambie a “municiones menos costosas” y los drones y misiles lanzados por Irán disminuyan. En ese sentido, las operaciones aéreas, navales y terrestres constituyen los mayores gastos de EEUU. Recursos aéreos: Buque cisterna y carga: u$s9 millones

Ala aérea de portaaviones: u$s5 millones

Caza no furtivo: u$s5 millones

Caza furtivo: u$s5 millones Activos navales: Portaaviones: u$s6 millones

Destructor: u$s5 millones Activos terrestres: Brigada de artillería: u$s1 millón

Batallón de la Guardia Nacional: menos de u$s1 millón Kent Smetters, director de la facultad del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, compartió a CNN que una guerra de dos meses podría costar entre u$s40.000 y u$s95.000 millones, dependiendo de la rapidez y el despliegue de Estados Unidos sobre Irán.