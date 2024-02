Australia propone ley para ignorar llamadas del trabajo fuera del horario laboral.

Australia no es el primer país en aplicar este tipo de normativas. Francia, España y otros países de la Unión Europea han aplicado normas similares.

Qué es la ley de "derecho a desconectarse" de Australia

El ministro de Trabajo de Australia, Tony Burkeb explicó este miércoles que la ley busca impedir que los empleados trabajen horas extra sin cobrar. "Simplemente decimos que si no les pagan por estar trabajando 24 horas al día, no sea penalizado por no estar disponible 24 horas al día", expresó el primer ministro Anthony Albanese.