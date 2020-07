Bolsonaro volvió a dar positivo al test de coronavirus

El mandatario aseguró que “está bien”, que no presenta fiebre desde el día 6 y que su saturación de oxígeno está en 98%. Además, aseguró que no siente falta de aire, ni pérdida de gusto y que sigue consumiendo hidroxicloroquina, una droga cuestionada para el tratamiento de la Covid-19-

También explicó que se sometió a diversos estudios de sangre y de corazón, que arrojaron resultados normales.

Bolsonaro había expresado a inicios de esta semana que si daba negativo al segundo test reanudaría su horario de trabajo normal.

"Me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus. La respuesta debería salir en unas pocas horas. Espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa. Me siento bien", había sostenido días atrás.

El mandatario brasileño fue duramente criticado por minimizar la gravedad del coronavirus, al que varias veces calificó de "gripecita" pese a que la enfermedad hizo estragos en Brasil, el país más afectado después de Estados Unidos con 1.931.204 casos y 74.133 muertes.