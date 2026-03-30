Jair Bolsonaro habría violado las condiciones de su arresto domiciliario

El tribunal dio 24 horas a la defensa para aclarar si el exmandatario usó un celular pese a la prohibición impuesta.

El juez Alexandre de Moraes dio 24 horas a la defensa para aclarar si el exmandatario violó las restricciones.

El Tribunal Supremo de Brasil exigió a la defensa de Jair Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su prisión domiciliaria , luego de que surgieran indicios de un posible uso indebido de celular. La advertencia abre la puerta a que el exmandatario vuelva a prisión si se comprueba el incumplimiento.

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La Corte tomó la decisión tras un comentario de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente , durante una conferencia conservadora en Estados Unidos. Allí afirmó que estaba filmando el evento porque se lo estaba “mostrando” a su padre , lo que encendió las alarmas judiciales.

El juez Alexandre de Moraes solicitó a los abogados del líder de extrema derecha que presenten “aclaraciones” en un plazo de 24 horas. En su resolución, el magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones podría derivar en el regreso de Bolsonaro a prisión.

El exmandatario, de 71 años, cumple arresto domiciliario en su casa de Brasilia desde el viernes , tras una decisión judicial transitoria. La medida lo eximió de regresar a la cárcel luego de haber permanecido dos semanas hospitalizado por neumonía.

Bolsonaro tiene prohibido usar celular o comunicarse con el exterior, incluso a través de terceros.

Sin embargo, el beneficio incluye estrictas restricciones: tiene prohibido utilizar celular o cualquier medio de comunicación externa , incluso a través de terceros.

La prisión domiciliaria fue otorgada por 90 días, con posibilidad de prórroga. No obstante, el incumplimiento de las condiciones podría implicar su traslado nuevamente al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en 2022, cuando buscó mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula Bolsonaro Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. NA/Télam

Antecedentes y situación judicial

No es la primera vez que el exmandatario enfrenta problemas con la Justicia durante su detención. En noviembre, fue encarcelado luego de intentar quemar su tobillera electrónica con un soldador, hecho que la Corte interpretó como un intento de fuga.

En los últimos meses, su defensa había solicitado en reiteradas ocasiones una prisión domiciliaria de carácter “humanitario” por sus problemas de salud, aunque esos pedidos habían sido rechazados hasta ahora.

El nuevo episodio vuelve a poner a Bolsonaro bajo la lupa judicial y deja en suspenso su continuidad en arresto domiciliario, mientras la Corte evalúa si cumplió o no con las restricciones impuestas.