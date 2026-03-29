Flávio Bolsonaro elogió a Donald Trump y se proyecta como candidato para octubre en Brasil + Seguir en









Lo afirmó durante su discurso en la CPAC, la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense. En las elecciones de octubre, competirá con Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador Flávio Bolsonaro.

El senador Flávio Bolsonaro elogió este sábado el actual segundo mandato de Donald Trump, calificándolo como superior al primero. Durante su intervención, el hijo del expresidente brasileño se proyectó como futuro mandatario para las elecciones de octubre, asegurando que su eventual gestión será una versión optimizada de la que lideró su padre entre 2019 y 2022.

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"Trump 2.0 es mucho mejor que Trump 1.0, ¿no es así? Pues Bolsonaro 2.0 también será mucho mejor", afirmó durante su discurso en la CPAC, la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense.

A siete meses de los comicios, la política brasileña se encuentra en un punto de ebullición. Mientras Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel, su hijo Flávio logró posicionarse como una alternativa viable para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva. Este, con 80 años y en su camino hacia un posible cuarto mandato, se encuentra hoy ante un escenario de incertidumbre total, con cifras que lo sitúan en paridad absoluta con el senador de Río de Janeiro.

Trump y Bolsonaro Trump y Jair Bolsonaro tuvieron un vínculo muy cercano Foto: The New York Times "No queremos injerencias en las elecciones en Brasil, como hizo la administración Biden para llevar a Lula al poder. Si nuestro pueblo puede expresarse libremente en las redes sociales y si los votos se cuentan correctamente, vamos a ganar". declaró Flavio.

Por otro lado, durante la CPAC, el senador llamó a "observar las elecciones brasileñas con una atención extrema" y a "ejercer presiones diplomáticas para que las instituciones brasileñas funcionen correctamente".

La condena de Jair Bolsonaro El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión tras ser hallado culpable de liderar una conspiración destinada a mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, este viernes accedió a la prisión domiciliaria "temporal" por decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien argumentó su decisión por motivos "humanitarios".