Tras la muerte de Rick Sollo: de cuánto es la millonaria herencia y cómo era la mansión del cantante

El fallecimiento del artista brasileño vuelve a poner el foco en sus bienes, las residencias que adquirió y el futuro de su fortuna.

La muerte de Rick Sollo , reconocido por haber formado junto a Renner una de las duplas más populares de la música sertaneja de Brasil , generó conmoción entre sus seguidores y volvió a poner la atención sobre su extensa trayectoria. Además, tenía un patrimonio millonario que construyó a lo largo de su carrera.

Entre sus bienes aparecen propiedades de importantes dimensiones en su país natal y una residencia adquirida en Orlando, Estados Unidos. El artista falleció trágicamente a los 59 años, luego de un accidente de helicóptero en la región serrana de Santa Catarina, en Brasil.

Rick Sollo falleció luego de un accidente de helicóptero ocurrido en la región de Urubici , en el estado brasileño de Santa Catarina. La aeronave desapareció y posteriormente los equipos de búsqueda localizaron sus restos, confirmando la muerte de los cinco ocupantes .

La trayectoria de Rick Sollo estuvo marcada por varias décadas de trabajo en la escena brasileña.

Junto al cantante viajaban el empresario Bruno Avelar, el videomaker Paulo Soares, el piloto Antônio y el copiloto Leopoldo. El episodio puso fin de manera abrupta a la vida de un artista que había construido una extensa carrera dentro de la música sertaneja.

Rick había alcanzado una amplia popularidad junto a Renner , con quien formó una dupla que se convirtió en una referencia del género en Brasil. A lo largo de los años también desarrolló actividades como compositor y productor, además de sus presentaciones musicales.

La imponente mansión de Rick Sollo en San Pablo: 1.200 metros cuadrados de lujo extremo

Una de las propiedades más llamativas asociadas al patrimonio de Rick Sollo era una mansión ubicada en un condominio privado de Itu, en el estado de San Pablo. La residencia tenía aproximadamente 1.200 metros cuadrados, construidos sobre un terreno de unos 6.000 metros cuadrados.

El inmueble llegó a ser ofrecido a la venta por 11,9 millones de reales en 2020, en un momento en que el cantante atravesaba dificultades económicas. La cifra correspondía a la cotización solicitada por la propiedad. La vivienda contaba con nueve suites, cinco salas, lavabo, cocina, despensa y espacio para guardar hasta 14 vehículos. El diseño también incluía distintos ambientes destinados al ocio y al descanso.

Entre los espacios mencionados en la descripción de la propiedad aparecían un sector gourmet con parrilla, academia, bodega y sala de masajes. En el exterior había piscina, sauna, cancha deportiva y amplios espacios verdes.

Uno de los detalles más particulares era el pomar con árboles frutales, que formaba parte del extenso terreno. La combinación de dimensiones, instalaciones y áreas recreativas convirtió a la residencia en uno de los bienes más conocidos vinculados al cantante.

El artista construyó una vida ligada a la música y a su familia.

La mansión también quedó involucrada en problemas judiciales relacionados con las obligaciones económicas del artista. En 2023, medios brasileños informaron sobre medidas que afectaron una propiedad de Rick debido a una deuda. Posteriormente, según información publicada por Terra, el cantante consiguió recuperar el inmueble en 2025.

Propiedades en el exterior: la casa que compró en Orlando poco antes de su fallecimiento

El patrimonio del cantante también incluía una propiedad fuera de Brasil. En 2025, Rick mostró a través de sus redes sociales una casa que había comprado en Orlando, Florida, Estados Unidos. La vivienda estaba ubicada dentro de un condominio cerrado que contaba con diferentes espacios recreativos. Entre ellos se encontraban canchas deportivas y un parque acuático. La casa, además, tenía una piscina propia.

Rick compartió imágenes del inmueble junto a su esposa, Geralda Helena Carvalho, y permitió conocer algunos detalles de la nueva adquisición.

Otra propiedad vinculada a Rick estaba ubicada en Sorocaba, también en San Pablo. En una entrevista concedida al portal EGO en 2015, el cantante había hablado de una residencia de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

A esa lista se sumaba una hacienda que el artista compró para su padre. Rick había contado que adquirió el terreno con parte de los primeros ingresos que consiguió gracias a la música. La operación rondó los 19.000 reales y representó uno de sus primeros grandes bienes.

Quiénes son sus herederos y cómo se repartirá el patrimonio del artista

Rick Sollo estaba casado con Geralda Helena Carvalho. La pareja se conocía desde hacía años y mantuvo una relación de varias décadas. En marzo de 2015 celebraron su unión religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, en San Pablo. El matrimonio tuvo dos hijos, Mônica y Victor Henrique, y cuatro nietos.

La distribución de los bienes deberá definirse a través del proceso sucesorio correspondiente. En Brasil, el reparto depende de distintos elementos, entre ellos el régimen patrimonial del matrimonio, la existencia o no de un testamento, las deudas pendientes y la titularidad de cada uno de los activos.

La herencia tampoco se limita a las propiedades. En el caso de un músico con una trayectoria como la de Rick, pueden entrar en el inventario cuentas bancarias, inversiones, vehículos y derechos económicos sobre obras musicales, grabaciones y composiciones, según corresponda.