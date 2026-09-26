Elecciones en Brasil 2026: cómo votan los brasileños que viven en la Argentina

El país que actualmente gobierna Lula da Silva celebrará el próximo 4 de octubre la primera vuelta de sus comicios generales. Quienes tengan su domicilio electoral registrado en el exterior podrán votar únicamente para presidente y vicepresidente.

Los ciudadanos de Brasil que residen en la Argentina podrán participar de las elecciones presidenciales de 2026 siempre que hayan realizado previamente los trámites correspondientes ante la Justicia Electoral brasileña .

Las elecciones fuera de Brasil son organizadas por el Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal (TRE-DF) , con el apoyo de los consulados y las misiones diplomáticas brasileñas en cada país. Para establecer una sección electoral en el exterior es necesario contar con un mínimo de 30 electores dentro de la circunscripción correspondiente.

Según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) , 918.876 brasileños residentes en el exterior están habilitados para votar en 2026 , frente a los aproximadamente 697.000 que podían hacerlo en las elecciones de 2022.

Para participar de los comicios desde el extranjero, los ciudadanos debían tener regularizado su domicilio electoral fuera de Brasil dentro del plazo establecido por la Justicia Electoral.

Los trámites electorales para residentes en otros países podían realizarse mediante los servicios digitales habilitados por el TSE. Entre las opciones disponibles se encontraban la solicitud del primer título electoral, la transferencia del domicilio y la actualización o regularización de los datos.

Sin embargo, el padrón electoral ya se encuentra cerrado para modificaciones. El plazo para solicitar el título, transferir el domicilio electoral o revisar los datos venció el 6 de mayo de 2026 y volverá a abrir después de las elecciones.

Por lo tanto, quienes no hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior no podrán realizar ahora ese trámite para votar en una mesa instalada en la Argentina.

Qué votan los brasileños residentes en el exterior

Existe una diferencia fundamental entre quienes sufragan dentro y fuera de Brasil. Los brasileños con domicilio electoral en el extranjero votan exclusivamente para presidente y vicepresidente de la República. No participan desde el exterior en las elecciones para gobernador, senador ni diputados federales, estaduales o distritales.

Dentro de Brasil, en cambio, el 4 de octubre se elegirán presidente y vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales.

Cuándo son las elecciones de Brasil 2026

La primera vuelta de las elecciones brasileñas se realizará el domingo 4 de octubre. En caso de que ningún candidato presidencial alcance los requisitos necesarios para imponerse en primera vuelta, el balotaje se desarrollará el domingo 25 de octubre.

Las autoridades electorales brasileñas establecieron que la votación se desarrollará entre las 8 y las 17, tomando como referencia el horario oficial de Brasilia.

El TSE recomienda a cada elector verificar previamente su sección y lugar de votación, ya que las elecciones en el extranjero se distribuyen entre diferentes ciudades y representaciones diplomáticas. En 2026 habrá mesas habilitadas en 186 ciudades fuera de Brasil.

Más de 918.000 brasileños están habilitados para votar fuera del país

El padrón electoral brasileño en el extranjero creció considerablemente durante los últimos años. Los 918.876 electores habilitados fuera de Brasil representan algo más del 0,5% de un padrón nacional cercano a los 158,7 millones de personas. Del total registrado en otros países, alrededor de 528.000 son mujeres y 391.000 son hombres.

La cifra prácticamente se duplicó en poco más de una década: en las elecciones de 2014 había alrededor de 354.000 brasileños habilitados para votar desde el exterior.

De esta manera, los brasileños residentes en la Argentina que hayan regularizado a tiempo su situación electoral podrán participar de la definición de la Presidencia de Brasil, aunque no podrán votar desde el país por los restantes cargos que estarán en juego el próximo 4 de octubre.