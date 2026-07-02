Brasil negocia con EEUU para evitar nuevos aranceles a sus exportaciones

El gobierno de Lula da Silva busca alcanzar un acuerdo antes del 15 de julio, fecha prevista para la entrada en vigencia de las nuevas tarifas.

El gobierno de Brasil mantendrá abiertas las negociaciones con Estados Unidos para intentar frenar la aplicación de nuevos aranceles a sus exportaciones, en medio de una cuenta regresiva marcada por tensiones comerciales y políticas entre ambos países.

La postura fue confirmada por el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Fernando Elias Rosa , quien aseguró que la indicación del presidente Lula da Silva es sostener el diálogo hasta último momento.

El funcionario participó de una reunión virtual con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), junto a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la asesoría especial de la Presidencia. Fue el cuarto encuentro de alto nivel desde el inicio de las conversaciones.

Elias Rosa reconoció que el Ejecutivo brasileño trabaja “contra el tiempo” para alcanzar un entendimiento antes del 15 de julio , fecha prevista para la entrada en vigencia de las nuevas tarifas.

La amenaza de aranceles surge a partir de una investigación iniciada por la USTR bajo la Sección 301 , una herramienta comercial que Estados Unidos utiliza para responder a prácticas que considera injustas o discriminatorias. En este caso, el organismo cuestionó medidas de Brasil vinculadas al comercio digital, los servicios de pago electrónico, la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y cuestiones ambientales.

Entre los puntos señalados por Estados Unidos aparece el sistema de pagos instantáneos Pix, una acusación que el Gobierno brasileño rechaza. Esta semana, Brasil presentó su defensa ante la USTR con el objetivo de refutar los cuestionamientos y advertir que una suba arancelaria también podría tener efectos negativos sobre la economía estadounidense.

La discusión por las nuevas tarifas se suma a un esquema comercial que ya tiene distintos niveles de gravámenes. Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil citados por Reuters, alrededor del 25% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos está alcanzado por un arancel global del 10%. A su vez, cerca del 29% de los envíos continúa bajo aranceles sectoriales de la Sección 232, que afectan rubros como acero, aluminio, cobre, madera y muebles. En cambio, aproximadamente el 46% de las exportaciones no paga aranceles adicionales.

La nueva medida en discusión sería distinta: Estados Unidos propuso un arancel adicional del 25% sobre varios productos brasileños bajo la Sección 301, aunque con excepciones para bienes como carne vacuna, café, tierras raras, otros metales, energía y partes de aeronaves. La USTR abrió una instancia de comentarios hasta el 1 de julio y prevé una audiencia pública para el 6 de julio, antes de una definición.

El impacto que evalúa el Gobierno de Lula

En paralelo a las conversaciones, el Gobierno brasileño analiza ampliar los programas de asistencia para las empresas que puedan verse afectadas si Estados Unidos confirma el llamado “tarifazo”.

De todos modos, cualquier decisión dependerá del alcance definitivo de las medidas, los sectores alcanzados y las excepciones que finalmente sean incluidas. La USTR abrió una instancia de consultas y convocó una audiencia pública para el 6 de julio, antes de avanzar con una definición.

El objetivo de Brasil es evitar que la disputa escale en un momento sensible para el comercio bilateral. Desde el gobierno de Lula sostienen que todavía hay margen para negociar, aunque admiten que el plazo para alcanzar un acuerdo es cada vez más estrecho.