Lula da Silva mantiene su ventaja sobre Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil + Agregar ámbito en









Así lo reveló una reciente encuesta, a tres meses de los comicios presidenciales. Bolsonaro se vio complicado por sus vínculos con un empresario bancario ligado a fraude.

Lula lo supera en 7 puntos al hijo del expresidente. Estadao

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mantiene su ventaja sobre el candidato de derecha Flávio Bolsonaro de cara a los comicios presidenciales, que tendrán lugar en octubre. El dato surgió de una nueva encuesta que arrojó que el mandatario le lleva una ventaja de 7 puntos al parlamentario.

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Así, Lula se ubica en una expectativa de voto del 49% frente a un 42% de Bolsonaro, en una posible segunda vuelta, según una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada este miércoles.

Lula da Silva mantiene su ventaja sobre Flávio Bolsonaro Los resultados mostraron pocos cambios con respecto a mayo, cuando el apoyo a Bolsonaro se vio afectado por sus vínculos con el mayor escándalo de fraude bancario en la historia de Brasil, junto al empresario Daniel Vorcaro, dueño de la banca Master.

Posteriormente, el tribunal electoral brasileño suspendió la circulación de aquél sondeo de AtlasIntel después de que la campaña de Bolsonaro alegara que la encuestadora influyó en los consultados al presentarles detalles de mensajes de audio filtrados.

El caso se encuentra actualmente bajo revisión. La nueva encuesta se publicará al final de un mes lleno de acontecimientos en el ambos sufrieron posibles reveses.

Los resultados mostraron pocos cambios con mayo, cuando el apoyo a Bolsonaro se vio afectado por sus vínculos con el mayor escándalo de fraude bancario. Javier Milei recibió a Flávio Bolsonaro y ratificó su apoyo a la derecha brasileña El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel. La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel. El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.