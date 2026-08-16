Lula da Silva lanzó su campaña en Brasil: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país"

El mandatario brasileño encabezó su primer acto de cara a las elecciones del 4 de octubre y reclamó fortalecer la defensa del país. Aunque no mencionó directamente a Trump, sus declaraciones se relacionan con la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , encabezó su primer acto de campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 4 de octubre y elevó la tensión con su par de Estados Unidos, Donald Trump , al advertir que busca fortalecer la defensa de su país para evitar posibles intervenciones extranjeras.

Durante un acto en São Bernardo do Campo , el mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra" .

Aunque no mencionó directamente a Trump, sus declaraciones referencian a la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro durante un operativo militar estadounidense. En ese marco, Lula reclamó mayores inversiones en materia de defensa y cuestionó la capacidad de Brasil para desarrollar tecnología militar propia.

"Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa. ¿Cómo es posible que un país del tamaño de Brasil no tenga una fábrica de drones?", planteó. Y agregó: "Hay demasiada gente invadiendo nuestro territorio, y esto se acabará".

El mandatario también pidió a sus aliados de izquierda que dejen de considerar la agenda de seguridad exterior como una cuestión secundaria. Del acto participaron representantes de los partidos PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Partido Verde y Rede .

El mandatario brasileño encabezó su primer acto de cara a las elecciones del 4 de octubre y reclamó fortalecer la defensa del país.

Lula buscará en octubre un nuevo mandato al frente de Brasil. La legislación del país establece que los presidentes pueden ejercer dos mandatos consecutivos, por lo que su actual candidatura se produce después de haber gobernado entre 2003 y 2010 y de haber regresado al poder en 2023.

El dirigente había asegurado antes de las elecciones de 2022, en las que derrotó a Jair Bolsonaro, que aquella sería su última campaña presidencial debido a su edad y a la necesidad de una renovación política. Sin embargo, después de asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podía volver a ser candidato.

Durante el acto, además, Lula comparó su trayectoria electoral con la del máximo ídolo del fútbol brasileño. "Pelé, la gran estrella del fútbol del siglo XX, considerado el atleta del siglo, solo jugó en cuatro Mundiales. Lo que no saben es que este Mundial mío es el séptimo", afirmó.

Más del 70% de los argentinos desaprueba los ataques de Milei contra Lula

Las declaraciones de Lula se producen en medio de las tensiones entre el mandatario brasileño y Javier Milei. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 70,5% de los argentinos desaprueba los ataques del presidente argentino contra su par brasileño en el marco de la campaña electoral de Brasil.

El estudio fue realizado sobre 1.200 personas mayores de 16 años, encuestadas de manera online entre el 8 y el 10 de agosto. El nivel de confianza fue del 95% y el margen de error, de casi 3%. En contraste, el 20% de los consultados manifestó aprobar las agresiones de Milei contra Lula, mientras que el 9,5% respondió que no sabe.

La encuesta también reflejó la importancia que los argentinos le atribuyen a la relación bilateral. El 88,9% consideró "importante" a Brasil y su economía para la economía argentina. Solo el 10,5% la calificó como "no importante" y el 0,6% respondió que no sabe.

Brasil se encamina así hacia una nueva campaña presidencial marcada por la disputa entre Lula y sus adversarios políticos, mientras el vínculo con Estados Unidos y la relación con el gobierno de Milei vuelven a ocupar un lugar central en la agenda regional.