La justicia de Brasil ratificó que Flávio Bolsonaro no podrá visitar a su padre + Agregar ámbito en









El fiscal general de la República, Paulo Gonet, apoyó la continuidad de las restricciones establecidas por el Supremo Tribunal Federal y sostuvo que deben mantenerse vigentes.

Se restringieron las visitas a Jair Bolsonaro por parte de su hijo Flávio y de otros dirigentes políticos debido a una serie de “faltas graves”. C5N

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, respaldó este miércoles la decisión de mantener restringidas las visitas a Jair Bolsonaro por parte de su hijo Flávio y otros dirigentes políticos. La medida había sido establecida por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, a raíz de varias infracciones atribuidas al expresidente.

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Entre los motivos señalados figura la difusión de una carta manuscrita de Bolsonaro en respaldo a la candidatura presidencial de su hijo, en un momento en que Flávio mantenía diferencias con la exprimera dama Michelle Bolsonaro. También se mencionó la posesión de armas de fuego como otra de las faltas contempladas por las autoridades.

Jair Bolsonaro no podrá recibir visitas de su hijo Flávio ni de otros dirigentes políticos. AP La Justicia brasileña mantiene limitado el contacto familiar de Bolsonaro Gonet sostuvo que las restricciones pueden aplicarse cuando una persona detenida incumple las normas establecidas para el cumplimiento de su condena. Según el fiscal, un preso puede perder temporalmente el derecho a recibir visitas “en caso de incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de la pena”.

La defensa del expresidente había pedido levantar las limitaciones y permitir nuevamente los encuentros con Flávio. Sus abogados argumentaron que Jair Bolsonaro tiene derecho a conservar el contacto con sus familiares y remarcaron que su hijo también forma parte de su equipo legal.

La decisión mantiene así las restricciones impuestas por el Supremo y limita los encuentros entre el exmandatario y su hijo, quien además es candidato presidencial.