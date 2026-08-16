Tragedia en Brasil: volcó un micro y murieron 10 personas

El colectivo viajaba desde Belo Horizonte hacia Copacabana cuando sucedió el accidente.

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas durante la madrugada de este domingo por el vuelco de un autobús en la ciudad de Petrópolis, en la sierra del estado brasileño de Río de Janeiro. El vehículo, perteneciente a la empresa Estrela Guia Turismo, trasladaba a 47 personas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trayecto había comenzado en Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio carioca de Copacabana. El siniestro ocurrió sobre una ruta que conecta a Brasilia con territorio fluminense.

Cómo ocurrió el accidente El vehículo se salió de la vía en plena bajada de la sierra y terminó volcado cerca del arcén, sobre un sector con vegetación. La Policía Federal de Carreteras intervino en el lugar y confirmó el desenlace fatal.

Según reportes de medios locales, entre las víctimas mortales hay ocho mujeres y un menor de edad.

El Cuerpo de Bomberos de Río trasladó a los pasajeros heridos hacia distintos hospitales de la región. El reporte médico indicó que dos personas se encuentran en estado grave, mientras que otra docena presenta lesiones consideradas "moderadas".

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido mediante un comunicado público. El jefe comunal informó que su gestión puso en marcha una "gran operación de socorro" para atender la emergencia sanitaria. Por su parte, Estrela Guia Turismo expresó su solidaridad ante la tragedia. La empresa concesionaria del transporte aseguró que trabaja junto con las autoridades policiales para esclarecer las causas del accidente.

Temas Brasil

accidente