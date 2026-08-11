Las polémicas de Memphis Depay llegaron a su fin: entre deudas y negociaciones, el Corinthians lo dejó libre + Agregar ámbito en









El exótico mediapunta neerlandés cerró su ciclo en el club brasilero, aunque el Timao le debe millones de dólares por su alto contrato.

Memphis Depay abandonará el Corinthians, luego de que se confirme que no renovará su contrato con el equipo brasilero.

Una de las novelas en el fútbol brasileño giró en torno al futuro de Memphis Depay. Finalmente, este martes por la tarde el Corinthians anunció que ambas partes llegaron al acuerdo de no extender su vínculo contractual y dejar libre al futbolista de Países Bajos.

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El presidente del Timao, Osmar Stabile, confirmó que esta decisión se tomó con la necesidad de poner en primer lugar la salud económica del club, debido a las altas pretensiones que pedía el delantero, entre ellas, mantener su contrato de 116.500.000 reales –casi u$s20 millones–.

Memphis Depay y Omar Stabile. Gentileza: GEglobo Si bien el Corinthians podrá esquivar esta masa salarial, aún le deben dinero al futbolista neerlandés, motivo por el cual también se decidió no seguir invirtiendo en él. Según confirma GEglobo, la cifra rondaría los 44 millones de reales (u$s8,5 millones), sin contar los intereses. Si es que los validan, ascendería a 77 millones (casi u$s15 millones).

En conferencia de prensa, debido a este gran acontecimiento de dejar libre a una de sus figuras, Stabile dijo: “El club exige un equilibrio riguroso y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles. Necesitamos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución", aseguró el presidente.

Memphis en el Mundial 2022 con Países Bajos. En su estadía en el Coringão, Memphis pudo ganar tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa do Brasil en 2025, y la Supercopa de Rei en 2026. Además, en 79 partidos hizo 20 goles y repartió 15 asistencias. Las grandes expectativas por la gente hicieron que la inversión en él haya estado más que justificada: antes de su presencia habían 43.000 socios y ahora cuentan con 118.000.

El comunicado oficial del Corinthians El equipo de la ciudad de Sao Paulo decidió hacerlo oficial esta tarde, y además de lo que declaró el presidente, confirmaron: “Al atleta, en particular, el Club le agradece eternamente su dedicación y los resultados obtenidos durante su tiempo con nosotros. Los logros que consiguió sin dudas siguen siendo una parte fundamental de la historia del Corinthians”. Rodrigo Garro, el argentino que será el nuevo referente en el Timao. 0221 Además, le dedicaron unas palabras a los hinchas que estaban con cierta tensión por la vida económica del club: “Entendemos que el proceso ha tardado más de lo habitual, pero esto se debe principalmente a que estamos tratando con un atleta muy especial. Reconocemos que esta fue una decisión difícil, pero sin duda necesaria para el futuro del Sport Club Corinthians Paulista”, concluyó el mensaje.

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