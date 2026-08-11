La inflación de Brasil retrocede hasta el 4,44% interanual en julio, el nivel más bajo en casi un año

La baja se debió principalmente a la caída del 0,67% en los precios de alimentos como tomate y papa. La desaceleración permitió al Banco Central recortar la tasa básica de interés al 14% anual.

Inflación en Brasil: Retrocedió al 4,44% interanual en julio, el nivel más bajo en once meses.

Impulsado por el alivio en el rubro de alimentos, la inflación en Brasil cedió dos décimas en julio y se ubicó en el 4,44 % interanual, marcando su registro más bajo de los últimos once meses.

De acuerdo con las cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el IPC anotó un avance mensual del 0,07 % , mostrando una desaceleración relevante frente al 0,16 % de junio y moderándose de forma marcada respecto al 0,26 % reportado en igual período del año previo.

La tasa de inflación de julio fue la menor para un mes desde agosto de 2025 , cuando Brasil registró una desinflación del 0,11 %, según las estadísticas oficiales.

De esta manera, tras dos meses consecutivos de reducción de los precios de los alimentos , la inflación interanual bajó desde el 4,72 % en mayo , su nivel más alto en ocho meses, hasta el 4,44 % en julio , con lo que volvió a nivel en que estaba en abril.

La cifra representa una contracción significativa frente a los datos registrados en julio de 2025, momento en que el ritmo de variación interanual alcanzaba el 5,23 %.

Inflación en Brasil: Retrocedió al 4,44% interanual en julio, el nivel más bajo en once meses.

Los motivos

De acuerdo con el IBGE, la inflación se desaceleró principalmente debido a que los precios de los alimentos, que ya se habían reducido en un 0,24 % en junio, registraron una caída del 0,67 % en julio.

Encabezaron las bajas los valores del tomate (-29,09 %), la papa (-19,59 %), la zanahoria (-14,41 %) y el café (-2,45 %). Asimismo, durante julio anotaron retrocesos los rubros de indumentaria y calzado (-0,66 %), al igual que los servicios vinculados a la educación (-0,03 %).

En sentido opuesto, registraron incrementos los costos asociados a la vivienda (+0,99 %) y los bienes de salud y cuidado personal (+0,40 %).

Alivio en alimentos: La baja se debió principalmente a la caída del 0,67% en los precios de alimentos como tomate y papa. Reuters

Por encima de la meta

A pesar de la baja, la inflación del gigante latinoamericano continúa por encima del objetivo establecido por el Banco Central brasileño para este año: del 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, lo que permite una cifra máxima del 4,5 %.

La previsión de los analistas del mercado es que Brasil culmine el 2026 con una inflación del 5,02 %, muy por encima de las proyecciones del Gobierno (4,5 %) y de la meta fijada.

Cabe precisar que la desaceleración de la inflación en julio permitió que el Banco Central redujera la tasa básica de intereses de Brasil en 0,25 puntos porcentuales la semana pasada, hasta el 14% anual.

Política monetaria: La desaceleración permitió al Banco Central recortar la tasa básica de interés al 14% anual.

La tasa más alta del mundo

Si bien la entidad monetaria recortó la tasa de interés de referencia del 15,0 % al 14,0 % anual entre febrero y julio, el costo del dinero en Brasil se mantiene como el más alto a escala global en términos reales, tras descontar el efecto de la inflación.

Este martes, el Banco Central advirtió de que la inflación continúa sometida a una presión relevante de la demanda, por lo que considera necesario mantener una política monetaria restrictiva. El organismo, que defiende su actual política de reducción gradual y lenta de los tipos, considera que la inflación permanece presionada por la demanda y que ello exige mantener las tasas de interés en un nivel suficientemente elevado para enfriar la economía.

La tasa de inflación de julio fue la menor para un mes desde agosto de 2025, cuando Brasil registró una desinflación del 0,11 %, según las estadísticas oficiales.

Analistas adjudican al alto costo del financiamiento el menor ritmo de actividad en Brasil, cuyo PBI avanzó un 2,3 % en 2025 luego del incremento del 3,4 % registrado en 2024. De cara al ciclo 2026, el consenso del mercado anticipa que la pérdida de dinamismo se mantendrá, con una proyección de crecimiento cercana al 2,0 %.