Brasil: uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo, renuncia temporalmente a su banca de diputado y se radica en EEUU

" Si Alexandre de Moraes quiere confiscar mi pasaporte o incluso arrestarme para que ya no pueda denunciar sus crímenes en Estados Unidos , es aquí exactamente donde me quedaré y trabajaré más duro que nunca", aseguró Eduardo Bolsonaro en un video difundido en sus redes sociales.

"De la misma forma que asumí mi mandato parlamentario para representar a mi nación, abdico temporalmente del mismo para seguir representando a esos millones de hermanos de patria", explicó.

Jair Bolsonaro cruzó a la justicia brasileña y apuntó que la inhabilitación electoral en su contra constituye "una negación de la democracia"

En medio de un largo proceso judicial que lo investiga por un presunto intento de golpe de Estado, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro encabezó un acto en Copacabana, Río de Janeiro, donde apuntó que la inhabilitación en su contra para participar de las elecciones hasta 2030 constituye “una negación de la democracia”.

“Quiero decir a quienes no me quieren en Brasilia: unas elecciones sin Bolsonaro son una negación de la democracia en Brasil”, lanzó el exmandatario ante una multitud de sus partidarios luciendo la camiseta de la selección de Brasil y con una bandera de Donald Trump junto a él con el lema "pelea, pelea, pelea".

Bolsonaro fue inhabilitado hasta 2030 por cuestionar la fiabilidad del sistema brasileño de urnas electrónicas, pero espera que la condena sea anulada, o que se reduzca su pena, para postularse a un segundo mandato. “Por el momento, soy candidato”, reiteró el miércoles pasado. “¿Por qué debería renunciar a mi capital político para apoyar a alguien?”.

A su vez, afirmó que cualquiera sea la decisión de la Justicia en la investigación en su contra por presunto golpe de Estado, no dejará el país. “No me voy a ir de Brasil. He elegido el lado más duro y no tengo ninguna obsesión con el poder. Si me pasa algo, sigan luchando”, sostuvo.