Cambios en el idioma: una nueva variedad del inglés revoluciona Miami

Según datos aportados por yahoo.com en su reciente informe, la gran mayoría de la población de Miami es bilingüe. Tal es así que en 2010, más del 65% de la población del condado de Miami-Dade se identificó como hispana o latina, mientras que en los grandes municipios de Doral y Hialeah esa cifra asciende al 80 y 95%, respectivamente.

Los ejemplos de esta nueva variedad lingüística

Para ser precisos, hay personas que dicen “get down from the car” (bájate del auto) en vez de “get out of the car” (sal del auto), la cual se basa en la frase en español “bajar del carro”. Como “bajar” significa “to get down”, tiene sentido que muchos miamenses piensen que “salir” de un vehículo sea “getting down” y no “getting out”, relata Phillip M. Carter, Associate Professor of Linguistics, Florida International University.

En sintonía, los ciudadanos locales también se refieren a “married with”, como “Alex got married with José” porque se basan en la expresión en español “casarse con”, que traducen literalmente como “married with” en lugar de “married to” en voz pasiva.

A su vez, también dicen “make a party” porque es una traducción literal de la frase en español “hacer una fiesta” en lugar de “have a party”, completa Phillip M. Carter.