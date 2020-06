Chile admite 653 muertos más

Santiago - El Gobierno chileno corrigió la cifra de muertes por Covid-19 y sumó 653 decesos que no había considerado hasta ahora. Con este cambio, más los 96 casos de ayer, los fallecimientos en el país son 2.290, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Los incorporados habrían perdido al vida a causa del nuevo coronavirus pero no fueron contabilizados porque no se les alcanzó a realizar un hisopado antes del deceso.