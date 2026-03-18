Impensado arresto en China: detienen a un robot por molestar a una mujer

La señora de 70 años debió ser hospitalizada por precaución tras el susto. El Cuerpo de Seguridad Pública debió escoltar posteriormente al dispositivo.

Un roboto humanoide asustó a una mujer en China.

Un episodio inusual ocurrió en Macao , en la costa sur de China , donde un robot humanoide fue interceptado por la policía luego de protagonizar un incidente con una mujer de 70 años , quien debió ser trasladada a un hospital tras el susto.

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El hecho fue informado por el Cuerpo de Policía de Seguridad Pública (PSP) y se produjo el 4 de marzo alrededor de las 21 horas en la calle Rua Sul do Patane , según consignó el medio Macau Post.

La mujer se encontraba en la vía pública utilizando su teléfono cuando percibió que algo se acercaba por detrás. La repentina proximidad del robot le provocó una reacción de sobresalto.

“Se sobresaltó al notar repentinamente un robot detrás de ella mientras utilizaba su teléfono móvil ”, indicaron fuentes policiales.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró a la mujer increpando al dispositivo mientras este movía sus brazos metálicos.

El momento del incidente con el robot.

“Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¿Estás loco?”, le gritó en cantonés.

Intervención policial y traslado al hospital

Tras el episodio, efectivos policiales escoltaron al robot, en lo que fue considerado el primer caso registrado de este tipo en la ciudad.

Aunque no existió contacto físico ni lesiones, la mujer fue trasladada al hospital por precaución. Posteriormente, recibió el alta médica sin complicaciones.

“Ya ha abandonado el hospital y no ha presentado ninguna denuncia”, detalló el comunicado oficial.

Un robot en fase de prueba

Al momento del incidente, el robot, similar a modelos desarrollados por la empresa china Unitree, estaba siendo operado por un hombre de unos 50 años, residente en Macao.

El operador explicó que realizaba pruebas con el dispositivo y que su intención era utilizarlo como herramienta de promoción para su empresa.

robot escoltado El robot fue detenido por la policía. X

Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes acompañando al robot tras el episodio, aunque las autoridades aclararon que no fue confiscado.

Tecnología en expansión, pero aún limitada

El caso se produjo en un contexto donde el gobierno de China impulsa el desarrollo de robots humanoides cada vez más avanzados, capaces de realizar tareas complejas, coreografías o incluso participar en competencias.

Sin embargo, los sistemas completamente autónomos aún son poco frecuentes. La mayoría de estos dispositivos funcionan mediante programación previa o control remoto, como ocurrió en este caso.

El episodio dejó en evidencia tanto el avance de la tecnología como los desafíos que implica su convivencia con la vida cotidiana en espacios públicos.