China atrae a científicos extranjeros mediante financiamiento y tecnologías avanzadas

El gigante asiático lleva años esforzándose para captar a los mejores especialistas del mundo mediante políticas migratorias, fondos y prestigio.

En los últimos años, China implementó diversas políticas para atraer científicos extranjeros , Incluso, con nuevas visas más flexibles que las convencionales. Los investigadores afirman que a partir de estas medidas, las universidades del gigante asiático están atrayendo cada vez más talentos.

Iniciativas respaldadas por el Estado, como el "Plan de los Mil Talentos" , ofrecieron por mucho tiempo contrataciones rápidas y generosas subvenciones para poner en su órbita a expertos mundiales en campos estratégicos , en un contexto de competencia entre China y EEUU por la supremacía tecnológica.

Si bien no existe una base de datos oficial de científicos extranjeros o repatriados que se hayan trasladado a China, al menos 20 destacados expertos en STEM lo han hecho en el último año, según anuncios de universidades y publicaciones personales revisados por la AFP.

En está línea, especialistas afirmaron que el país se está convirtiendo en un destino popular incluso entre aquellos que no son el objetivo de Pekín, especialmente al inicio de sus carreras, debido a los avanzados laboratorios, los fondos que proporciona el gobierno y la rapidez con la que se construyen las investigaciones.

Los incentivos oficiales de China se dirigieron principalmente a investigadores eminentes en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) , que podrían ayudar a Pekín a alcanzar su objetivo de convertirse en líder mundial en innovación.

Los expertos indicaron como otro atractivo el acceso a industrias en rápido desarrollo del mercado chino y su ritmo presentaría una mayor cantidad de oportunidades para la investigación con base académica pero orientada a la aplicación.

De esta manera, cuatro de las cinco principales instituciones de investigación en ciencias naturales y salud en 2025 eran chinas, según un índice de la revista Nature.

Por otro lado, meses atrás el gobierno chino lanzó oficialmente un nuevo programa de visados, llamado Visa K, diseñado para facilitar que jóvenes profesionales y personas con títulos en ciencia y tecnología de las mejores universidades estudien y hagan negocios en el país.

Así, al tener como prioridad máxima lograr un liderazgo global en tecnologías avanzadas, pagan enormes subsidios gubernamentales para apoyar la investigación y el desarrollo en áreas como inteligencia artificial, semiconductores y robótica.