China suma presencia en la energía solar argentina con un nuevo proyecto de 200 MW

Una compañía china líder en tecnología fotovoltaica selló un acuerdo estratégico por 200 MW con una firma argentina y refuerza la llegada de capital y tecnología internacional al mercado local de energías renovables, en un contexto de expansión de la generación solar.

Arctech planifica y construye estratégicamente las principales bases de fabricación del mundo con una capacidad de producción anual de 30 GW, garantizando una calidad líder en la industria.

Argentina suma un nuevo actor internacional a su mapa de energías renovables. En un contexto marcado por la necesidad de ampliar la generación eléctrica baja en carbono, la empresa china Arctech , uno de los principales proveedores globales de tecnología solar, avanzó en su desembarco operativo en el país tras firmar un acuerdo estratégico por 200 MW con la firma local Tonka Solar .

El entendimiento se da en un momento clave para la transición energética argentina. La generación solar ya representa una porción relevante de la matriz eléctrica nacional y distintos organismos internacionales advierten que el país cuenta con condiciones naturales y técnicas para acelerar su expansión. Estudios recientes de Low Carbon Power señalan que, con políticas y esquemas de desarrollo adecuados, Argentina podría replicar experiencias de otros países emergentes que lograron cubrir más del 30% de su demanda eléctrica con energía solar.

En ese escenario, la llegada de Arctech consolida la presencia de capitales y tecnología de origen chino en el sector renovable local. La compañía es uno de los mayores proveedores mundiales de trackers solares y soluciones de montaje fotovoltaico , con más de 91 GW suministrados en más de 1.900 plantas solares distribuidas en 40 países , según datos de la propia empresa. En 2024 fue reconocida por Wood Mackenzie como el segundo mayor proveedor de trackers solares del mundo , respaldada por un portafolio de más de 670 patentes tecnológicas .

Según explicaron a Energy Report , el acuerdo con Tonka Solar contempla el desarrollo de proyectos solares por un total de 200 MW, lo que representa uno de los anuncios más relevantes del año en materia de energía fotovoltaica en Argentina. La alianza apunta a proyectos de escala media y grande, en línea con la tendencia regional hacia parques solares utility-scale.

Tonka Solar , por su parte, es una empresa argentina con trayectoria en el sector fotovoltaico, que combina su perfil industrial con una red de distribución de alcance nacional. La compañía se especializa en estructuras metálicas, componentes solares, ingeniería y servicios complementarios , y viene ampliando su participación en proyectos renovables en distintas provincias.

Desde el punto de vista tecnológico, Arctech aportará sistemas de seguimiento solar de última generación, además de ingeniería, diseño y soporte técnico. Sus soluciones están diseñadas para adaptarse a condiciones ambientales exigentes, como las que presenta gran parte del territorio argentino, donde la irradiación solar, el viento y la geología imponen desafíos específicos para el desarrollo de parques solares.

La firma china ya cuenta con experiencia previa en América Latina, donde participó en proyectos en México, Brasil, Chile, Colombia, Centroamérica y el Caribe, y mantiene oficinas y equipos locales en varios de esos mercados. En Argentina, la empresa busca profundizar su presencia con estructura propia y personal local, como parte de una estrategia de largo plazo para acompañar el crecimiento del sector renovable.

Arctech mapa china paneles solares Arctech posee seis bases de fabricación estratégicamente ubicadas en Changzhou de la provincia de Jiangsu, Fanchang de la provincia de Anhui, Susong de la provincia de Anhui, el estado de Gujarat en la India, Camaçari, Bahía, Brasil y Jeddah en Arabia Saudita con una capacidad planificada de más de 30 GW. Arctech

En paralelo, el acuerdo refuerza el posicionamiento de Tonka Solar como proveedor nacional en un mercado cada vez más competitivo, atravesado por la necesidad de integrar tecnología importada con capacidades industriales locales. "La complementariedad entre ambas compañías aparece como uno de los ejes del entendimiento, en un contexto donde el desarrollo de infraestructura energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica", afimaron.

Más allá del anuncio puntual, el desembarco de Arctech se inscribe en una tendencia más amplia: el avance de empresas chinas en el desarrollo de energías limpias en Argentina, no solo como proveedoras de equipos, sino también como socios tecnológicos en proyectos de gran escala. Una señal adicional de que la transición energética, aún con desafíos regulatorios y financieros, sigue atrayendo inversiones y nuevos jugadores al país.