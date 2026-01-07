Intervención en Venezuela: China reclama por sus intereses en la región en la disputa con EEUU + Seguir en









La funcionaria afirmó que China condena enérgicamente la operación militar de EEUU contra el país latinoamericano, así como la apropiación norteamericana de los recursos petroleros.

Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores de China

La intervención de EEUU sobre Venezuela que dio lugar a la captura y extradición del líder venezolano, Nicolás Maduro, tuvo sus repercusiones del otro lado del hemisferio. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, señaló que los derechos e intereses legítimos del país asiático deben ser protegidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La funcionaria afirmó que China condena enérgicamente la operación militar de EEUU contra el país latinoamericano, así como la apropiación norteamericana de los recursos petroleros. Además, denunció que el gobierno estadounidense habría exigido a Venezuela la ruptura de relaciones diplomáticas con el gigante asiático y otros países aliados como requisito para explotar y comercializar su petróleo.

"Venezuela es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio", señaló Mao Ning durante la rueda de prensa diaria del organismo. De esta manera, insistió en que las exigencias de la administración Trump representan "un caso típico de abuso que viola seriamente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela siendo un "acto típico de intimidación" que perjudica los derechos del pueblo venezolano".

China exige la liberación inmediata de Maduro A comienzos de semana, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, expresó la preocupación del gigante asiático por la operación lanzada por EEUU en territorio venezolano y exigió la inmediata liberación de Nicolás Maduro.

De esta manera, Lin Jian le pidió al país norteamericano que "garantice su seguridad personal" mientras se encuentran fuera de Venezuela. El portavoz indicó que lo ocurrido "viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", además de contravenir "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Por ese motivo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia para analizar la legalidad de la captura del líder venezolano, a pedido de China y otros países. Así, el organismo supranacional condenó la captura del líder venezolano.