Shein perdió una demanda contra Temu por una presunta infracción de derechos de autor + Agregar ámbito en









El fallo desestimó los reclamos de la plataforma de moda rápida y dio lugar a una demanda de su rival por los costos de retirar anuncios tras una orden judicial.

Archivo. Temu y Shein se enfrentaron en los tribunales de Londres. Gentileza - NextSmartShip

Shein perdió este jueves en Londres una batalla judicial contra su competidor Temu, por una denuncia por infracción de derechos de autor vinculada con fotografías de algunos de sus productos. La decisión representa un revés para la plataforma de compras online, que atraviesa un momento clave mientras apunta a alcanzar una valoración de entre u$s30.000 y u$s40.000 millones en su salida a bolsa en Hong Kong.

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En detalle, Shein fue quien inició el conflicto judicial. Sin embargo, el tribunal desestimó las acusaciones hechas en la denuncia inicial y, al mismo tiempo, dio lugar a una contrademanda de Temu, que reclamaba una indemnización por los costos derivados de haber tenido que retirar anuncios después de que Shein obtuviera una orden judicial.

Tras la decisión de los tribunales de Londres, un portavoz de Shein asguró: "No creemos que ese sea el resultado adecuado para las marcas y los titulares de derechos que buscan proteger sus derechos de autor en internet".

Shein acusó a Temu de infringir sus derechos "a escala industrial" Durante el inicio del juicio, en mayo, Shein sostuvo que Temu había utilizado sus fotografías para promocionar imitaciones de prendas de su marca propia. La compañía acusó a su rival de infringir sus derechos de autor "a escala industrial" y afirmó que buscaba "aprovecharse" de una empresa con mayor consolidación en el mercado.

Shein sostuvo que Temu había utilizado sus fotografías para promocionar imitaciones de prendas de su marca propia. Temu rechazó las acusaciones y sostuvo que Shein estaba utilizando el proceso judicial como una herramienta para limitar la competencia.

Sin embargo, la disputa no finalizará con el fallo de este jueves. Temu presentó además una demanda independiente en la que acusa a Shein de infringir la legislación de competencia al exigir a proveedores de moda rápida que firmen acuerdos de exclusividad. Ese caso será llevado a juicio el año próximo. Shein y Temu se expandieron rápidamente en distintos mercados internacionales con una oferta centrada en ropa, accesorios y dispositivos de bajo costo. La disputa entre ambas compañías también llegó a Estados Unidos, donde se presentaron demandas mutuamente.