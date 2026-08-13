Taiwán ralentizó internet durante un simulacro militar preparatorio ante una posible invasión china + Agregar ámbito en









La conexión móvil cayó a 256Kbps durante media hora en Taipéi y otras seis zonas, mientras también se realizaron ejercicios en hospitales y estaciones de metro.

Taiwán incluye ejercicios de telecomunicaciones para prepararse ante un eventual ataque de China. Imagen creada con IA

Taiwán sufrió una fuerte caída en la velocidad de su internet este jueves durante más de media hora, como parte de los ejercicios militares anuales Han Kuang, que buscan simular una respuesta ante una posible invasión de China. La degradación del servicio se registró en Taipéi y en al menos otras seis ciudades.

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En detalle, los operadores de telecomunicaciones redujeron el tráfico de internet móvil a 256Kbps, una velocidad que prácticamente limitó el uso de la conexión al intercambio de mensajes de texto. En condiciones habituales, las principales ciudades de la isla cuentan con redes 5G.

Tras concretar los ejercicios, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, pidió disculpas a la población por las molestias ocasionadas por el ejercicio: “Pedimos su comprensión y apoyo, ya que se trata de un simulacro necesario”, afirmó.

Taiwán lleva los ejercicios militares a la vida cotidiana Los ejercicios Han Kuang fueron aumentando su intensidad en los últimos años, con una mayor participación de reservistas y civiles y un foco puesto en recrear situaciones lo más cercanas posible a un escenario real. En años anteriores, los simulacros de resistencia urbana en Taipéi generaban un impacto limitado en la población. Por ejemplo, las prácticas de ataques aéreos en estaciones de metro no interrumpían el tránsito habitual de pasajeros.

Los ejercicios Han Kuang se intensificaron durante los últimos años. Foto: Reuters Sin embargo este año fue distinto. Con las tensiones entre las potencias girando cada vez más entorno al desarrollo de modelos de IA, la ciberseguridad y la cadena de suministros asociada a la evolución tecnológica, parte de las pruebas estuvieron relacionadas a las telecomunicaciones.

Además, también se incluyó la participación de civiles y la coordinación con los gobiernos locales se convirtieron en elementos centrales de las maniobras, según el diario Taipéi Times. Uno de los ejercicios se desarrolló en una estación del metro de la capital, donde los pasajeros tuvieron que esperar a la tarde para poder salir después de que las puertas fueran cerradas como parte de un simulacro de ataque aéreo. La tensión con China impulsa los simulacros Taiwán está reforzando sus ejercicios militares y sus compras de defensa ante el aumento de las tensiones con China, que reclama la isla como parte de su territorio. Beijing envía diariamente aviones militares, barcos de la Guardia Costera y otras embarcaciones hacia las inmediaciones de Taiwán. Además, realiza periódicamente ejercicios militares de gran escala. Entre el miércoles y la mañana del jueves, 18 aviones de guerra y 11 buques de la Armada china operaron alrededor de Taiwán, según informó el Ministerio de Defensa de la isla.

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