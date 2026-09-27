Cimbronazo político en Turquía: renunció la vicejefa del partido de Recep Erdogan por un escándalo de corrupción

Fatma Betul Sayan Kaya, segunda en la línea de conducción de AKP, el partido de Recep Erdogan, dejó su cargo tras haber sido acusada de vender acciones en la previa de una crisis bursátil.

La vicepresidenta del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía renunció en las últimas horas luego de haber sido acusada de vender acciones valoradas en decenas de millones de dólares poco antes de una crisis bursátil .

Fatma Betul Sayan Kaya , vicejefa del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) , solicitó ser relevada de sus funciones en el marco del escándalo generado por el movimiento de los papeles bursátiles.

Las acciones que operan en la bolsa local se desplomaron el pasado 16 de septiembre en medio de las sospechas de manipulación de los valores de las acciones que involucraba a varios fondos de inversión.

El portavoz del AKP, Omer Celik, manifestó que Erdogan había aceptado la renuncia de Kaya. “Declaramos que todos aquellos que estén involucrados en irregularidades, corrupción, abuso o cualquier acto perjudicial tendrán que responder”, afirmó.

Zeynel Emre, portavoz del principal partido de oposición, el Nuevo Partido, denunció que Kaya recibió unos 1.300 millones de liras turcas (u$s27,5 millones) cuando se desprendió de las acciones , poco antes de que la bolsa se desplomara.

Emre indicó que Kaya, quien se desempeñó como ministra de Familia y Asuntos Sociales de Turquía de 2016 a 2018, había comprado las acciones por 63,4 millones de liras (u$s1,3 millones) en abril. La mayoría de los papeles corresponden a la empresa naval Ozata Denizcilik.

“La vicepresidenta general del AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, ha invertido 63 millones 359 mil liras. En 4 meses ha retirado 1.344 millones de liras. Su esposo lyas Kaya también ha invertido 99 millones 687 mil liras y ha retirado 826 millones de liras. Las operaciones comenzaron el 8 de abril. Antes del 16 de septiembre, como si alguien le hubiera susurrado al oído en el mes de septiembre, los han retirado uno tras otro”, dijo.

Kaya pidió perdón a Erdogan, quien también preside el AKP y señaló que su renuncia se hacía efectiva para que pudiera “aclararse” la situación. Sin embargo, no respondió directamente a las acusaciones.

La Fiscalía General de Estambul ha iniciado acciones legales contra 76 personas como parte de una investigación centrada en siete fondos de inversión.