León XIV volvió a rechazar la eutanasia en Francia: "Es imposible considerar como algo normal dar la muerte"

El Papa defendió la protección de la vida durante una misa en Lourdes y también pidió avanzar en la reparación por los abusos dentro de la Iglesia.

León XIV rechazó la eutanasia y afirmó que es imposible considerar normal dar la muerte, advirtiendo a profesionales de la salud.

El papa León XIV volvió a pronunciarse contra la eutanasia durante su visita a Francia y defendió la protección de la vida como uno de los principios centrales de su mensaje. Lo hizo este domingo durante una misa en el santuario de Lourdes, ante una multitud de más de 150.000 personas.

Durante su homilía, el pontífice puso el foco en las personas enfermas y en quienes atraviesan situaciones de dolor. Sostuvo que las dificultades físicas y el sufrimiento no deben ser considerados obstáculos y llamó a acompañar a quienes enfrentan esos momentos con respeto y solidaridad.

“Es imposible considerar como algo normal dar la muerte. L a tentación de dar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión” , señaló.

Asimsimo, lanzó una advertencia a los profesionales de la salud: “¡La medicina nunca puede convertirse en la servidora de la muerte programada!”. Y agregó: "La persona humana es digna por el mero hecho de existir y de tener la eternidad como horizonte. Su dignidad no se mide ni se negocia", al tiempo que insistió en que los enfermos no son una carga, sino “ el corazón latente de nuestra humanidad".

El planteo se conoció pocos días después de que León XIV cuestionara, durante su primer discurso ante las autoridades francesas en el Palacio del Elíseo , la posibilidad de recurrir a una "muerte programada" . En esa oportunidad, incluyó a la eutanasia entre las prácticas que, según su visión, pueden surgir cuando los avances científicos y tecnológicos no están acompañados por criterios éticos.

León XIV pidió reparación por los abusos en la Iglesia

El mensaje del Papa se produjo en medio del debate abierto en Francia sobre el final de la vida, luego de la aprobación de una legislación que establece un derecho a la ayuda para morir. La posición de León XIV se inscribe en la postura tradicional de la Iglesia Católica en defensa de la vida y contraria a la eutanasia.

Durante la celebración en Lourdes, el pontífice también se refirió a las heridas provocadas por conductas cometidas dentro de la Iglesia y reclamó profundizar el proceso de reparación.

En paralelo, durante su encuentro con los obispos franceses, valoró las medidas adoptadas para enfrentar los abusos sexuales y pidió mantener la vigilancia. "Debemos continuar por el camino que hemos emprendido", afirmó al referirse a las acciones de escucha a las víctimas, búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

León XIV también pidió a los fieles que durante octubre recen para que terminen las guerras y se alcance la paz entre los pueblos en conflicto. Además, reclamó que esa oración esté acompañada por acciones concretas orientadas al diálogo y la reconciliación.