Conmoción en Turquía: un adolescente de 15 años inició un tiroteo en una escuela e hirió a 11 estudiantes

Cámaras de seguridad lo captaron caminando con su mochila y una escopeta. El gobierno informó que “se está investigando de manera exhaustiva" cómo el arma llegó a sus manos y que fue detenido junto a su familia.

Se trata de un joven que cursa en el noveno grado de la institución y se acercó con una arma en el horario de ingreso, momento en el que comenzó a disparar contra los alumnos.

Turquía atraviesa una gran conmoción desde las últimas horas luego de que un adolescente de 15 años abriera fuego contra una escuela . El joven asistió al establecimiento con una escopeta e hirió al menos a 11 estudiantes , de los cuales dos se encuentran hospitalizados en estado de gravedad.

Sucedió a las 8.30 de este martes en el instituto técnico y vocacional nci Üzmez de Anatolia , en la ciudad de Manisa, y parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Se trata de un joven que cursa en el noveno grado de la institución y se acercó con una arma en el horario de ingreso, momento en el que comenzó a disparar contra los alumnos.

“El ataque armado ocurrido en la calle por donde nuestros estudiantes van a la escuela, fuera del edificio escolar, en el distrito de Turgutlu de Manisa, que dejó heridos a 11 de nuestros estudiantes, dos de ellos en estado grave, nos ha entristecido profundamente a todos”, indicó vía X el ministro de Justicia de Turquía, Akn Gürlek .

En imágenes de las cámaras de la zona, se vio al agresor vestido con una remera verde, pantalón negro, una mochila y una escopeta caminando con plena tranquilidad hacia el lugar del hecho. En un momento mira hacia atrás, como queriendo ver si alguien lo vio y luego huyó a toda velocidad.

De acuerdo a Gürlek, inmediatamente después del incidente la Fiscal General Turgutlu inició una investigación y el menor involucrado fue detenido. A su vez, confirmó la detención de la madre, el padre y el abuelo del joven por presunto vínculo con el arma utilizada.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLN TEHDT EDEN HÇBR HMAL KARILIKSIZ KALMAYACAKTIR!



Manisa’nn Turgutlu ilçesinde, okul binas dnda, örencilerimizin okullarna gittii sokakta meydana gelen silahl saldrda 2’si ar olmak üzere 11 örencimizin yaralanmas hepimizi derinden… — Akn Gürlek (@abakingurlek) September 22, 2026

“Se está investigando de manera exhaustiva y meticulosa cómo el arma utilizada en el ataque llegó a manos del niño, las condiciones de custodia del arma, las obligaciones de cuidado y supervisión de la madre y el padre, así como las alegaciones de que hubo acoso entre pares antes del incidente”, explicó el funcionario.

A su vez, aseguró que se intentará identificar a “todos los responsables” y que desde el gobierno turco se está siguiendo “con sensibilidad tanto el proceso judicial como la situación de los estudiantes heridos”. “Deseamos una pronta recuperación a nuestros hijos heridos; transmitimos nuestras condolencias a sus familias, amigos y a toda la comunidad educativa”, manifestó.

El presidente de Turquía

Del ataque también se hizo eco el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoan quien envió sus condolencias "a todos nuestros pequeños afectados por este lamentable suceso, a sus familias, a nuestros maestros y a nuestra comunidad educativa”.

“Este desafortunado incidente está siendo investigado minuciosamente por las unidades relevantes. Nuestras unidades de seguridad están tomando todas las medidas necesarias. A nuestra nación, mis condolencias”, manifestó desde Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.