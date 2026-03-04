Conmoción en Brasil: quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

La adolescente tiene 17 años. Dos de los acusados se entregaron ante la Justicia.

Un grave caso de violencia contra una adolescente conmocionó al barrio de Copacabana , en Río de Janeiro , luego de que una joven denunciara que fue engañada por su exnovio y violada por varios jóvenes dentro de un departamento. A partir de la denuncia, la policía brasileña desplegó un operativo para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Según la investigación, un adolescente de 17 años citó a su exnovia en su vivienda con el argumento de intentar reconciliarse . Una vez que la joven llegó al lugar, el menor llamó a cuatro amigos que se encontraban allí para que participaran del abuso.

Tras la denuncia, dos de los acusados se entregaron ante la Justicia , mientras que otros dos permanecen prófugos.

Las autoridades difundieron flyers con los nombres y fotografías de los sospechosos para facilitar su identificación. Los cuatro jóvenes acusados son:

Además de ellos, el adolescente de 17 años que citó a la víctima también fue imputado en la causa. Debido a que es menor de edad, su identidad permanece protegida y el proceso judicial se tramitará bajo el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA) .

João Gabriel Xavier Berthô , de 19 años , quien se entregó en una comisaría de Río de Janeiro .

Repercusiones del caso

El caso también tuvo consecuencias dentro de la administración pública local. En las últimas horas, José Carlos Simonin, subsecretario de Gobernanza, Cumplimiento y Gestión de la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro y padre de Vítor Hugo Oliveira Simonin, fue apartado de su cargo.

Según informó el medio O Globo, la medida se adoptó para “salvaguardar la integridad institucional y garantizar el manejo responsable de los hechos denunciados”.

Las pruebas que investiga la policía

Parte del episodio quedó registrado por cámaras de seguridad del edificio. En redes sociales se difundieron imágenes en las que se observa el ingreso de los jóvenes al departamento y su salida aproximadamente una hora después.

La joven realizó la denuncia en la Comisaría 12 de Copacabana, lo que activó la investigación policial.

De acuerdo con O Globo, el examen médico practicado a la víctima detectó lesiones compatibles con violencia física. El informe señaló la presencia de heridas en la zona genital, sangre en el canal vaginal y hematomas en la espalda y los glúteos.

Un problema estructural en Brasil

En medio de la conmoción generada por el caso, la ONG Ficar de Bem difundió estadísticas sobre delitos sexuales en el país.

Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024, en Brasil se registró una violación cada seis minutos contra niños, niñas y adolescentes. El informe contabilizó 83.988 víctimas de violación y de abuso sexual contra personas vulnerables.

Además, entre 2021 y 2023 los casos de violación aumentaron 91,5 %, un dato que expone la gravedad del fenómeno y el crecimiento sostenido de estos delitos en el país.

Un examen forense confirmó la presencia de sangrado y abrasiones en las partes íntimas de la menor. Además de lesiones en la espalda y los glúteos, que coincidían con su relato de los puñetazos y bofetadas que recibió, también se confirmó la presencia de semen. La víctima identificó formalmente a los perpetradores a través de las imágenes de la cámara.