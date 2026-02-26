"El Agente Secreto" llega a los cines: el thriller brasileño con Wagner Moura que pisa fuerte camino a los Oscar

El filme de Kleber Mendonça Filho llega a las salas de Argentina con cuatro nominaciones a los premios de la Academia bajo el brazo.

El cine brasileño contemporáneo parece haber encontrado en la revisión de sus años más oscuros no solo una temática recurrente, sino una forma de redención artística. Tras el impacto que supuso Aún estoy aquí (Ainda Estou Aqui) el año pasado, llega ahora a las pantallas argentinas El Agente Secreto (O Agente Secreto), la última producción de Kleber Mendonça Filho .

Con cuatro nominaciones a los premios Oscar bajo el brazo, la película arriba con el aura de las obras definitivas, aunque su verdadera naturaleza sea la de un rompecabezas emocional donde las piezas individuales suelen brillar con más intensidad que el conjunto.

La trama nos transporta a 1977, un año bisagra en la historia política del Cono Sur. Marcelo ( Wagner Moura ) es un profesor universitario que, asfixiado por el cerco policial en São Paulo, busca refugio en Recife. Sin embargo, este "retiro" no es un escape, sino una transición hacia una forma de exilio interno donde la vigilancia se vuelve atmosférica.

Marcelo intenta reconstruir su vida y la relación con su hijo, pero se encuentra atrapado en una ciudad que parece susurrarle al oído. La película no se construye como un thriller de acción convencional, sino como un estudio de la paranoia cotidiana: el sonido de un motor que se detiene frente a la casa, la mirada de un extraño en el mercado o el silencio de una línea telefónica intervenida.

La película funciona de manera excepcional cuando se detiene en secuencias largas, tensas y cargadas de simbolismo que, por momentos, superan la fluidez del relato general. Es un film que seguramente permanecerá en la retina del espectador a través de estos "picos" narrativos, cuya profundidad reside en el impacto visual y emocional antes que en la linealidad perfecta.

Wagner Moura: el pulso del relato

En el centro de este laberinto se encuentra Wagner Moura. El actor brasileño, ya consagrado internacionalmente, entrega aquí la que posiblemente sea su interpretación más contenida y compleja. Marcelo es un personaje que exige un equilibrio constante entre el miedo paralizante y la dignidad de quien se niega a ser quebrado.

Moura sostiene la película incluso en sus tramos más densos. Su capacidad para transmitir el peso de la clandestinidad a través de gestos mínimos es lo que ha impulsado su merecida nominación al Oscar como Mejor Actor. Es una actuación que no busca el aplauso fácil, sino que se sumerge en la psique de un hombre que sabe que su tiempo se acaba. La riqueza de los personajes que lo rodean —figuras que entran y salen de su vida con la ambigüedad propia de la época— termina por redondear un ecosistema humano fascinante.

THE SECRET AGENT_Still 5

El juego de las temporalidades y el eco de El Secreto de sus Ojos

Me resulta inevitable (tal vez al público argentino le pueda suceder también) no trazar un paralelismo con El Secreto de sus Ojos. Al igual que la obra de Juan José Campanella, El Agente Secreto utiliza un juego de ida y vuelta con las temporalidades para explicar el presente a través de las deudas del pasado.

Ambas películas comparten esa "pintura de época" donde la dictadura no es solo un contexto político, sino una presencia que altera la percepción del tiempo. En el film de Mendonça Filho, los saltos temporales funcionan como recordatorios de que el trauma no es lineal. Al igual que en la ganadora del Oscar argentina, aquí la búsqueda de la verdad y la persistencia de la memoria son los motores que mueven a los protagonistas, aunque en el caso brasileño el tono sea más lúgubre y menos melancólico.

La fotografía de Pedro Sotero huye de las postales vibrantes de Brasil para entregarnos una estética de concreto, sombras y colores desaturados. Es un Recife que no se parece al que conocemos: es una ciudad de arquitectura brutalista, de interiores opresivos y de una luz que, lejos de invitar al disfrute, parece poner en evidencia a quienes intentan esconderse.

Esta decisión estética es fundamental para desmantelar la idea de que "en Brasil todo es alegría". El director muestra un país sumido en un invierno político, donde la belleza solo aparece en los detalles pequeños de la resistencia cotidiana.

Un lugar en la temporada de premios

El éxito de El Agente Secreto en el circuito de festivales y su presencia en los Oscar 2026 (con nominaciones a Mejor Película Internacional, Director, Actor y Guion) confirma que hay un hambre global por historias latinoamericanas que traten su historia con madurez técnica.

Para el espectador argentino, es una oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias sombras regionales, envueltas en un lenguaje cinematográfico de primer nivel. Un estreno que, más allá de cualquier análisis estructural, se impone como una cita obligatoria para entender hacia dónde va el cine de nuestro continente.

El Agente Secreto llega a los cines el 26 de febrero. Director: Kleber Mendonça Filho. Actores: Wagner Moura, Carlos Francisco, Tânia Maria, Robério Diógenes, Roney Villela, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Isabél Zuaa, Maria Fernanda Cândido. Duración: 161 min.Distribuidora: MACO Cine