Ya son 64 los muertos por las fuertes lluvias en Brasil

El número de víctimas fatales por las intensas lluvias que azotan el estado de Minas Gerais , en el sudeste de Brasil , subió a 64 , mientras que nueve personas continúan desaparecidas , según informaron los equipos de rescate.

La ciudad de Juiz de Fora concentró la mayor cantidad de fallecidos, con 58 muertes y 7 desaparecidos , mientras que en Ubá se registraron 6 víctimas fatales y 2 personas cuyo paradero aún no fue determinado, de acuerdo con información difundida por Xinhua .

Miles de vecinos debieron abandonar sus viviendas ante el avance del agua y los deslizamientos de tierra .

Los ríos de la región permanecen en niveles críticos debido a la persistencia de las precipitaciones , lo que complica tanto el retorno de los evacuados como las tareas de asistencia.

Las lluvias provocaron derrumbes y colapsos estructurales en distintas zonas urbanas y rurales, generando un escenario de alta vulnerabilidad para las comunidades afectadas.

Operativos de rescate las 24 horas

Las tareas de búsqueda y rescate se desarrollan de manera ininterrumpida. En los operativos participan equipos de emergencia, maquinaria pesada como retroexcavadoras y camiones, además de técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que colaboran en el rastreo de señales de teléfonos móviles para intentar localizar personas atrapadas bajo los escombros.

También intervienen unidades caninas especializadas, que trabajan en sectores previamente delimitados por los rescatistas como áreas de interés.

Las autoridades implementaron un sistema de turnos rotativos que permite sostener las labores durante las 24 horas en los distintos puntos afectados por los deslizamientos y las inundaciones, mientras continúa el monitoreo meteorológico ante la posibilidad de nuevas tormentas.