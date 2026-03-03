Rodrygo, baja en Brasil: la figura de la selección de Carlos Ancelotti se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026 + Seguir en









El atacante cayó lesionado en el último encuentro y su club confirmó la rotura tras realizarse los estudios correspondientes. Resulta ser una gran baja para la Copa del Mundo.

El delantero brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial 2026.

La lesión, confirmada tras los estudios realizados en la Ciudad Real Madrid, representa un golpe deportivo de máxima gravedad tanto para el club español como para la Selección de Brasil.

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejan sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista.

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. La exploración inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Embed This is where Rodrygo got injured



Our medical staff let him play for *THIRTY* (30) minutes after this



Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión. El entrenador Álvaro Arbeloa pierde así a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo del calendario y deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.