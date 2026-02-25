Brasil: al menos 40 muertos en Minas Gerais por un temporal devastador + Seguir en









Las intensas precipitaciones ya superaron los 580 milímetros en febrero y provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Hay miles de evacuados y 27 personas continúan desaparecidas.

Juiz de Fora y Ubá son las ciudades más afectadas por el fenómeno climático que golpea al estado Minas Gerais.

Un terrible temporal en Brasil provocó la muerte de al menos 40 personas en el estado de Minas Gerais. La cifra la difundió este miércoles el departamento de bomberos del estado, que lucha incansablemente para rescatar víctimas de las inundaciones y deslizamientos de tierra, producto de los 584 milímetros (mm) de lluvia que cayeron en lo que va de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las condiciones climáticas provocaron el desplazamiento de 3.600 personas de sus hogares en Juiz de Fora y Uba, separadas por unos 110 kilómetros, mientras que continúan desaparecidos otros 27 mineiros.

Uno de los casos que conmovieron a la población local es el de Ricardo Dutra, residente de Juiz de Fora, que este miércoles veló a su hijo de 11 años, Bernardo Lopes Dutra, mientras aún espera por la recuperación de su hija y su esposa, ambas hospitalizadas. "Estoy tratando de recomponerme", dijo tras el trágico hecho.

A pesar de la buena voluntad de muchos de los ciudadanos para cooperar con la catástrofe, las condiciones se imponen. "Por mucho que lo intentes, en algún momento te sientes impotente. Eres testigo de una situación como esta, con personas atrapadas entre los escombros, y no hay nada más que puedas hacer, tu contribución tiene un límite", dijo Nalvan Luiz, amigo de Bernardo Dutra, en el funeral del niño.

La lucha contra las inundaciones en Minas Gerais, en plena temporada de lluvias La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomao, insistió con que los ciudadanos de la ciudad mineira abandonen sus hogares y se resguarden en los refugios del Gobierno Municipal.

En gran parte del territorio brasileño, el verano austral, entre diciembre y marzo, marca el momento más crítico del régimen de precipitaciones. En ese período se multiplican las tormentas intensas, los acumulados excepcionales de agua y, como consecuencia directa, los anegamientos y derrumbes. Desde el ayuntamiento de Juiz de Fora advirtieron que este febrero ya quedó registrado como el más lluvioso desde que existen mediciones en la ciudad. Las precipitaciones acumuladas duplican ampliamente el promedio histórico previsto para el mes, un dato que explica la magnitud del desastre.

Temas Brasil

Temporal