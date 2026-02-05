El Museo de Louvre restaurará la corona de la emperatriz Eugenia, dañada en el robo

La corona fue hallada aplastada y deformada tras el siniestro. Sin embargo, voces del Louvre detallaron que conservó "casi intacta su integridad" para una restauración completa.

La corona de la emperatriz Eugenia , dañada durante el robo al Museo del Louvre , Francia, en octubre del año pasado, podrá ser restaurada de forma exacta "sin necesidad de reconstrucción ", según un anuncio oficial de la casa de arte este miércoles. La pieza fue hallada aplastada y deformada tras el siniestro, aunque conservó su integridad casi por completo.

La pieza de joyería, que los ladrones dejaron caer en su huida, sufrió "un aplastamiento y quedó muy deformada ", indicó la institución, al añadir que, no obstante , "conservó casi intacta su integridad, lo que permite su restauración completa".

El 22 de octubre, la presidenta del museo más visitado del mundo, Laurence des Cars , afirmó ante la comisión de cultura del Senado francés que "la restauración (sería) delicada, pero posible".

La corona resultó dañada al ser extraída del escaparate en el que se exhibía a través de una "hendidura relativamente estrecha hecha con una amoladora" por los ladrones, precisó el museo. Fue encontrada a los pies de la Galería de Apolo , donde tuvo lugar el robo el 19 de octubre.

El museo aseguró que casi todos sus elementos siguen presentes, a excepción de una de las ocho águilas de oro que la adornan . Además, conserva las 56 esmeraldas que la componen y sólo perdió una decena de diamantes, de tamaño muy pequeño, de un total de 1.354.

Para garantizar su conservación, se designará a un restaurador autorizado "tras un proceso de licitación", anunció el Louvre junto a la asignación de un comité de expertos para supervisar los trabajos, que estará presidido por Des Cars y compuesto por seis personalidades, asistidas por "un representante de las cinco casas históricas de joyería francesa": Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron y Van Cleef & Arpels.

La corona de la emperatriz fue encargada por Napoleón III con motivo de la Exposición Universal de 1855 y su adquisición por el Louvre fue en 1988, como una de las pocas coronas de soberana que se conservan en Francia.

Por otro lado, ocho joyas del siglo XIX hurtadas durante este espectacular robo siguen en paradero desconocido. El botín está valorado en más de 100 millones de dólares.

El Museo del Louvre reabre parcialmente sus puertas, mientras sus trabajadores retoman las huelgas

El Museo del Louvre abrió sus puertas en París con tres horas de retraso y acceso limitado, luego de que sus trabajadores resolvieran reanudar una huelga en reclamo de mejoras salariales y laborales, en un contexto marcado por un millonario robo de joyas, fallas edilicias y un fuerte aumento del flujo turístico.

La decisión fue adoptada a primera hora del día, cuando el personal del museo se reunió en asamblea para definir si retomaba la medida de fuerza iniciada en diciembre y suspendida durante las fiestas de fin de año. Finalmente, los sindicatos confirmaron que la huelga continuaría ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura de Francia. Como consecuencia, el Louvre funcionó de manera parcial y mantuvo cerradas algunas áreas.

Según informaron los gremios CFDT y CGT, la reanudación del paro fue aprobada “por unanimidad” por unos 350 trabajadores de distintos sectores del museo, entre ellos regidores, conservadores y personal de apoyo. “Unas 350 personas, de diferentes oficios (regidores, conservadores, agentes de apoyo) votaron por unanimidad”, señaló Valérie Baud, representante de CFDT.