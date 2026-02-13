Francia: un hombre intentó atacar a policías durante una ceremonia en el Arco del Triunfo y fue baleado + Seguir en









El agresor, que empuñaba un cuchillo, se abalanzó contra los efectivos. Fue herido de bala y hospitalizado, mientras la Fiscalía Nacional Antiterrorista tomó el caso y desplegó un operativo de seguridad en la zona.

El agresor fue herido por disparos policiales y trasladado a un hospital, mientras la fiscalía antiterrorista abrió una investigación. AFP

Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a efectivos de seguridad este viernes bajo el Arco del Triunfo, en París, Francia, durante la ceremonia de reencendido de la llama eterna en homenaje a los soldados desconocidos. El agresor fue herido de bala por un policía y trasladado a un hospital, informaron autoridades locales.

El episodio ocurrió poco después de las 18.00 hora local, en pleno acto oficial, cuando el atacante se dirigió contra uno de los agentes que custodiaban la ceremonia y logró herir levemente a un gendarme integrante de la banda de música, según precisó un funcionario de la Policía de París.

En ese momento, un segundo efectivo utilizó su arma reglamentaria para neutralizarlo. De acuerdo con la información oficial, no se registraron otros heridos entre civiles ni miembros de las fuerzas de seguridad.

paris ataque Redes sociales Antes del ataque, el hombre habría llamado a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de la capital francesa, para advertir que planeaba “cometer un atentado en París contra soldados”. Medios locales señalaron que el sospechoso estaba bajo vigilancia y figuraba en el sistema Micas, un mecanismo administrativo de control para personas consideradas una potencial amenaza para la seguridad nacional. También trascendió que en 2012 habría apuñalado a dos policías en Bélgica.

Algunos reportes indicaron que, instantes antes de lanzarse contra el gendarme, el agresor gritó: “No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo”.

Investigación a cargo de la fiscalía antiterrorista La Fiscalía Nacional Antiterrorista tomó intervención en el caso y envió investigadores al lugar para esclarecer los hechos y determinar la motivación del ataque. Por el momento, no se difundió oficialmente la nacionalidad del sospechoso. Tras los disparos, se estableció un amplio cordón de seguridad en la zona, al tiempo que el monumento fue cerrado al público y se desplegó un importante operativo policial. Si bien la rotonda vehicular que rodea el Arco del Triunfo permaneció habilitada y el tránsito se normalizó hacia las 20.00, la estación Charles-de-Gaulle–Étoile -por donde circulan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías- fue clausurada preventivamente por razones de seguridad, según informó la empresa pública de transporte RATP. Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso.

