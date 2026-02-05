La confesión de una de las figuras de Francia sobre la final del Mundial 2022: "No tengo ningún recuerdo" + Seguir en









El delantero del Inter de Milán, Marcus Thuram, recordó aquel 18 de diciembre en el Estadio Lusail y habló del impacto emocional de perder la final contra Argentina.

A casi cuatro años de Qatar 2022 y a las puertas de un nuevo Mundial, el delantero francés Marcus Thuram compartió sus sensaciones sobre la definición del torneo, en la que Francia cayó por penales ante Argentina.

El futbolista de 28 años, que se desempeña como delantero del Inter de Milán, recordó aquel 18 de diciembre en el Estadio Lusail y remarcó la sensación de localía argentina. “Recuerdo haber entrado y ver a todos los hinchas de Argentina en el estadio. Nos sentimos como si estuviéramos jugando en Argentina", afirmó el atacante.

“Nuestro deseo era ganar la Copa del Mundo frente a sus hinchas, pero sabemos cómo terminó”, lamentó el francés. Además, confesó que la derrota le dejó secuelas emocionales profundas y que no conserva ningún recuerdo mental del partido: “La final es el único partido donde no tengo ningún recuerdo”, reconoció.

Al ser consultado por su asistencia a Mbappé en el segundo gol francés, Thuram explicó: “Tengo muy buen recuerdo de todos los partidos que juego, puedo darte detalles de partidos de hace cinco años o de cuando jugaba en el Sochaux. Pero de ese partido, es el único del que no tengo ni un recuerdo. Cero. No sé si es por la emoción del partido, o por cómo terminó, pero es como si jamás hubiera pasado.”

Argentina Francia Getty Marcus Thuram ingresó antes del final del primer tiempo y asistió a Mbappe en uno de los goles. Getty Images Thuram ingresó a la final del mundo por Olivier Giroud, a los 40 minutos de la primera parte, con Argentina al frente por 2 a 0 y asistió a Mbappé para el 2 a 2, aunque luego no formó parte de los ejecutantes en la tanda de penales para los galos.

Kolo Muani sobre la atajada del Dibu Martinez El atacante del Inter no es el único futbolista francés que todavía le quedó la herida abierta por la final del mundial. Uno de los más afectados fue Randal Kolo Muani, a quien Dibu Martínez le tapó un mano a mano clave cuando el duelo estaba 3-3 y se encaminaba a los remates desde los 12 pasos. El delantero francés declaró hace un tiempo que recordará la chance desperdiciada sobre el final del tiempo suplementario por el “resto de su vida”, y que cada vez que repasa esa acción, encuentra nuevas oportunidades para que termine en gol. Sobre esa acción, explicó: “Intenté disparar al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Perdí ese duelo”. “Todavía la sigo viendo. La conozco de memoria. En mi cabeza me decía: Ahí, Randal, tienes que tirar ahí”, recordó. “Después hubo otras soluciones: pude picarla, encontrar a Kylian (Mbappé, solo a su izquierda), pero en el momento no lo vi”, lamentó. “Es viendo el video que descubres las otras posibilidades. Pero es muy tarde. No podés hacer nada; todavía lo tengo atragantado en la garganta y lo tendré de por vida”, concluyó.