Gisèle Pelicot por primera vez tras el juicio a su exmarido: "Confiaba tanto que no podía imaginar que me manipulara"

La francesa brindó una entrevista, luego de que su marido fuera sentenciado por organizar violaciones grupales hacia ella. Habló de su proceso personal, los primeros años de matrimonio y el shock previo a enfrentar el juicio.

Gisèle Pelicot rompió el silencio desde su juicio contra su exmarido, quien la drogó por casi una década para que hombres la violaran.

La francesa Gisèle Pelicot rompió el silencio ante la prensa en una entrevista , por primera vez desde que su exmarido fuera sentenciado por drogarla y organizar violaciones grupales hacia ella. Su historia conmovió a la opinión pública de Francia y el mundo. Ahora, dio detalles de cómo fue atravesar el proceso y sostuvo que la confianza en él era tanta que "no podía imaginar que la manipulara".

La causa encontró culpable a Dominique Pelicot, por orquestar una serie de violaciones grupales contra Gisèle, y a otros hombres que accedieron a ella bajo un estado de sedación. Los hechos comenzaron en 2011, pero ella recién se dio cuenta en 2020 cuando su esposo fue atrapado filmando mujeres en la vía pública. Fue condenado en octubre de 2025.

Luego de poner toda su energía en el juicio, ahora Gisèle se sentó a contar su historia. En una entrevista de casi tres horas ante The New York Times , hizo un racconto de sus primeros años de matrimonio, del precio que debió pagar por el abuso y el juicio, entre otros aspectos de su vida.

En principio, habló de su exmarido como alguien "siempre dispuesto a ayudar": " Yo solo conocía a un hombre amable y cariñoso. Y por eso es todo aún más aterrador", expresó. Ambos se conocieron en 1971, con solo 19 años, y por entonces Dominique mostraba ser "un chico tímido" pero con una vida familiar "complicada".

El papa de Gisèle rechazó a Dominique mientras sostuvo que "su madrastra no la trataba bien"; así, ella solo quería "escaparse y ser feliz": "Estábamos enamorados y ambos queríamos formar una familia. Dicen que las historias de amor no terminan bien, y la mía terminó mal 50 años después", sostuvo y agregó que aún así se aferra a las partes buenas de esa vida.

dominique-pelicot-croquis-sesiones-juicio_98.jpg La víctima llegó a preguntarte a Dominique si la drogaba y su respuesta fue: "¿Qué clase de persona creés que soy?”. Gentileza Reuters

El papel de los desmayos y la pérdida de memoria

La primera violación fue el 23 de julio de 2011 y Gisèle no tuvo recuerdos del hecho hasta tiempo después: "Los recuperé más tarde, ante el juez de instrucción (...) Recuerdo haberme despertado por la noche y haberme dado cuenta de que a Pelicot le pasaba algo. Y como estaba sedada (...) volví a dormirme y me desperté como a las seis de la tarde del día siguiente".

La situación se repitió en septiembre de 2013, cuando al día siguiente se puso sus pantalones del día anterior y notó que estaba manchado. Rápidamente comenzó a sospechar: "¿Qué había hecho? Como no recordaba la noche anterior, le pregunté a Pelicot que estaba en el jardín. 'Doumé', le dije llamándolo por su apodo, “¿No me estarás drogando, no?”.

La reacción de Dominique fue instantánea: “¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Qué clase de persona creés que soy?”, arremetió, lo que la llevó a ella a disculparse y nunca más mencionar el tema. "Después de eso, nunca más se lo volví a mencionar. Mi inconsciente había detectado algo, pero lo enterré", agregó la mujer.

gisele pelicot "Confiaba tanto en él que no podía imaginar que ese hombre me estuviera manipulando", confesó la denunciante. Redes sociales

Así, comenzó una trama de pérdidas de memoria de Gisèle que la obligó a consultar con varios especialistas. "Mucha gente me pregunta: '¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta?'. Pero esa es la realidad. Confiaba tanto en él que no podía imaginar que ese hombre me estuviera manipulando. Me repetía que yo era el amor de su vida. Nadie trataría así al amor de su vida. Era impensable", recordó.

Las palabras de la policía, lo que cambió el rumbo de su vida

Cuando Dominique fue arrestado por filmar mujeres, las preguntas de la policía Gisèle pasaron de simples pedidos de datos a cada vez más graves y específicas: luego de consultar cómo era su marido, el interrogatorio pasó a si con Pelicot practicaban el intercambio de parejas.



“Claro que no. ¿A mi edad? Además, soy muy pudorosa, la sola idea de que me toque otro hombre me parece impensable”, contestó a lo que el teniente de la estación le mostró un material desconocido para ella pero en el que figuraba junto a otros hombres. "No me reconocí, estaba con un hombre que no conocía y que me estaba violando", aseveró.



Mientras negaba conocer a ese hombre de la foto, el teniente le confirmó: “Esa de ahí es usted”. Esta es su habitación, señora Pelicot, estas son sus lámparas de noche. Registramos su casa, estas son sus cosas. Su esposo quedó detenido, usted tiene que saber que la han violado más de 200 veces". En ese instante más de 50 hombres fueron detenido y más tarde había entre 20 y 30 más.