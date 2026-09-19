Dinamarca y Groenlandia le pusieron límites al acuerdo anunciado por Donald Trump

Ambos gobiernos aseguraron que el pacto militar con Estados Unidos no modifica la soberanía sobre la isla. El documento se firmaría durante la Asamblea General de la ONU y deberá superar instancias parlamentarias.

Donald Trump aseguró que el acuerdo le otorgará a Estados Unidos mayores facultades militares en Groenlandia.

Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia aclararon este sábado que el acuerdo de seguridad alcanzado con Estados Unidos no implica una transferencia de soberanía , luego de que Donald Trump asegurara que Washington obtendrá un “control permanente” sobre la defensa de la isla.

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El pacto busca reforzar la presencia militar estadounidense en el Ártico y el Atlántico Norte, una región que adquirió mayor relevancia estratégica por el crecimiento de la actividad de Rusia y China. Sin embargo, sus alcances definitivos todavía no fueron divulgados.

Los tres gobiernos prevén firmar el documento durante la próxima semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York . Posteriormente, deberá atravesar los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar en vigencia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen , sostuvo que el entendimiento preserva la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, además de reconocer el derecho de la población groenlandesa a decidir su futuro.

La funcionaria consideró que el acuerdo permitirá fortalecer la seguridad conjunta en el Ártico y el Atlántico Norte. También afirmó que sus efectos serán positivos para la OTAN y los países europeos .

En la misma línea, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró que el texto reconoce los intereses de la isla y su participación en los mecanismos de cooperación internacional.

Las declaraciones buscaron establecer una diferencia con la interpretación difundida por Trump. El mandatario estadounidense había presentado el entendimiento como una solución definitiva a las preocupaciones de seguridad de Washington y aseguró que su país podrá actuar en Groenlandia cuando lo considere necesario.

Dinamarca y Groenlandia aclararon que el pacto militar no modifica la soberanía sobre la isla.

Qué contempla el acuerdo anunciado por Trump

Aunque el contenido completo todavía no se conoce, el pacto permitiría que Estados Unidos amplíe su despliegue militar y construya nuevas instalaciones en el territorio ártico.

También impediría que países ajenos a la OTAN, principalmente China y Rusia, instalen bases o mantengan tropas en Groenlandia. Además, se establecerían restricciones para inversiones extranjeras consideradas sensibles por motivos de seguridad.

Trump adelantó que su administración comenzará a preparar una presencia militar de mayor escala en una zona aún no definida de la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo incorpora a Groenlandia de manera permanente al esquema de defensa estratégica de América del Norte.

No obstante, todavía deben precisarse las facultades concretas que tendrá Washington, la dimensión de su futuro despliegue y los mecanismos de consulta con las autoridades danesas y groenlandesas.

Estados Unidos ya opera la Base Espacial Pituffik, ubicada en el noroeste de Groenlandia y utilizada para tareas de vigilancia, alerta de misiles y defensa espacial. La cooperación militar entre Washington y Copenhague en ese territorio se encuentra regulada desde 1951.

La firma prevista en Nueva York permitirá conocer el texto completo y determinar hasta dónde llegará la ampliación de las atribuciones estadounidenses. Por el momento, Dinamarca y Groenlandia insisten en que el entendimiento es exclusivamente militar y no altera la soberanía ni el derecho de autodeterminación de los habitantes de la isla.