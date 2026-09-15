Escándalo: hackearon la cuenta del Ministerio de Economía de Perú y la usaron para promocionar una criptomoneda

La cartera económica confirmó que su perfil oficial de X fue “comprometido”. Desde la cuenta difundieron mensajes para promocionar el token $HYLO.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú confirmó que su cuenta oficial de X había sido “comprometida”.

La cuenta oficial de X del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú fue hackeada y utilizada para promocionar una supuesta criptomoneda denominada $HYLO. La cartera confirmó que su perfil había sido “comprometido” y activó los protocolos de seguridad para intentar recuperar el acceso y evitar nuevas publicaciones ajenas al organismo.

Durante el incidente, decenas de mensajes comenzaron a aparecer uno detrás de otro en el perfil institucional . Las publicaciones promocionaban el token $HYLO y alentaban a los usuarios a verificar cuántas unidades de la criptomoneda supuestamente les habían sido asignadas.

Los mensajes también indicaban que el período para reclamar los tokens y comenzar a negociarlos se abriría el próximo 25 de septiembre . Las publicaciones fueron posteriormente eliminadas de la cuenta, mientras las autoridades peruanas trabajaban para restablecer el control del perfil.

Ante la aparición de los mensajes, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un comunicado en el que confirmó el incidente y advirtió que el contenido difundido durante el ataque no pertenecía al organismo .

“ Las publicaciones realizadas desde dicha cuenta no constituyen comunicaciones oficiales ”, señaló el ministerio. Además, informó que había puesto en marcha los mecanismos correspondientes para recuperar el acceso y que brindaría novedades una vez normalizada la situación.

La cartera económica buscó así despegarse de cualquier promoción vinculada con $HYLO y advertir a los usuarios frente a los mensajes publicados desde una cuenta que, hasta ese momento, funcionaba como uno de sus canales oficiales de comunicación.

¿Cómo operan las estafas vinculadas con criptomonedas?

Las estafas relacionadas con activos digitales suelen utilizar anuncios, mensajes o publicaciones en redes sociales para captar potenciales víctimas. En algunos casos, los atacantes toman el control de perfiles reconocidos para otorgar mayor credibilidad a las promociones y convencer a los usuarios de ingresar a sitios externos o realizar inversiones.

El episodio ocurrido en Perú no es el primero que involucra a cuentas de dirigentes u organismos públicos de la región. En 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, eliminó una publicación de su cuenta de X que aseguraba que el país había aprobado al bitcoin como moneda de curso legal.

Aquel mensaje también estuvo vinculado con un probable ataque informático realizado por estafadores relacionados con el mercado de criptomonedas, por lo que posteriormente fue retirado.