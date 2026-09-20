Alerta meteorológica para el AMBA y 17 provincias: cuándo llueve y cómo seguirá el clima en el inicio de la primavera

En CABA y alrededores, la jornada arrancará con temperaturas templadas y nubosidad variable, pero las condiciones cambiarán hacia la tarde. El SMN anticipó posibles precipitaciones durante la segunda mitad del día y advirtió por fenómenos intensos en distintos sectores.

Alerta meteorológica en 17 provincias y tormentas a la vista en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas por tormentas, lluvias, fuertes vientos, nevadas y viento Zonda para 17 provincias . Algunas zonas se encuentran bajo alerta naranja, mientras que en otras rige el nivel amarillo por la intensidad de los fenómenos previstos.

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En el centro del país se esperan las condiciones más complicadas. Hay alerta naranja para sectores de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires . En esas áreas podrían registrarse tormentas fuertes, ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo. También se esperan lluvias abundantes.

En otras zonas de la provincia de Buenos Aires también hay advertencias por tormentas. Según el SMN, los fenómenos más intensos se esperan durante el domingo y podrían extenderse hasta el lunes en algunos sectores .

El viento será otro de los fenómenos presentes. En distintas áreas de la Cordillera se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h . Además, algunas provincias del oeste y norte del país tienen alertas por viento Zonda.

La nieve también será protagonista en la zona cordillerana. Hay advertencias para sectores de varias provincias desde La Rioja hasta Santa Cruz . En las áreas más afectadas podrían registrarse importantes acumulaciones de nieve.

En el sur del país también se esperan lluvias. Santa Cruz tiene sectores bajo alerta naranja, mientras que en Chubut rige una advertencia amarilla. El SMN prevé precipitaciones de distinta intensidad y posibles ráfagas de viento.

El SMN anticipa lluvias fuertes, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas.

Qué se espera en CABA y alrededores

En CABA y alrededores, el domingo comenzará con cielo nublado y una temperatura cercana a los 17 °C. Durante la tarde aumentará la inestabilidad y habrá entre un 40% y un 70% de probabilidad de lluvias y tormentas.

La temperatura máxima llegará a los 25 °C. El viento también aumentará su intensidad durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Para el lunes se espera un cambio marcado en las condiciones. La temperatura bajará y se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. El martes será todavía más frío, con una mínima estimada en 6 °C.

A partir del jueves, las temperaturas volverían a subir y la máxima podría acercarse a los 25 °C.