Quién era Susy Aponte, "La China Polo", la periodista y candidata asesinada en Perú

La víctima tenía 44 años y había ganado notoriedad por sus investigaciones y denuncias sobre presuntos casos de corrupción en la región de Áncash.

Susy Isabel Aponte Polo , conocida como “La China Polo” , era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash . Tenía 44 años y había construido su perfil público a través de su actividad periodística y de sus publicaciones en redes sociales, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades en la región. El 15 de septiembre había participado, además, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos a la gobernación regional.

Aponte dirigía el espacio digital China Polo Dominical , a través de su canal de YouTube. Desde allí difundía investigaciones y denuncias vinculadas con presuntos casos de corrupción, crimen organizado, minería ilegal, obras públicas y actuaciones de autoridades locales y regionales . Su actividad periodística le permitió ganar exposición en Áncash y convertirse en una figura reconocida en el ámbito de las denuncias políticas y sociales de la región.

Entre sus publicaciones también hubo investigaciones que generaron controversias públicas. En 2024 difundió un informe sobre la conductora peruana María Pía Copello y su esposo, el empresario Samuel Dyer Coriat, en el que hizo referencia a presuntas investigaciones por delitos vinculados al lavado de activos. Copello rechazó esas afirmaciones, exigió una rectificación y anunció acciones legales, según informó la prensa local.

En los días previos al crimen, Aponte había advertido públicamente sobre amenazas contra su vida . Según medios peruanos, la periodista afirmó que había recibido llamadas provenientes de distintos centros penitenciarios en las que le advertían sobre un posible atentado.

También señaló públicamente al jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán, y aseguró que había realizado las denuncias correspondientes. Las autoridades deberán determinar si esas amenazas tienen alguna relación con el asesinato.

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Su salto a la política

Además de su carrera periodística, Aponte decidió competir en las Elecciones Regionales y Municipales de Perú de 2026. Se presentó como candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash y participó junto con otros postulantes en el debate organizado por el JNE el 15 de septiembre, apenas cuatro días antes de su asesinato.

El 19 de septiembre, mientras realizaba una actividad de campaña en las inmediaciones de un mercado de Caraz, fue atacada a tiros. La Policía informó sobre la detención de un presunto implicado, mientras que la Fiscalía inició una investigación preliminar y dispuso el levantamiento del cuerpo, la revisión de cámaras de seguridad y otras diligencias para determinar quiénes participaron y cuál fue el móvil del crimen.

El asesinato de “La China Polo” generó además un pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana, que reclamó una investigación profunda y pidió esclarecer el móvil del homicidio. La organización recordó que existen otros asesinatos de comunicadores cuyos casos todavía no fueron esclarecidos.