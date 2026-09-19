Michelle Bachelet retiró su candidatura de la ONU, aunque dos mujeres siguen siendo favoritas + Agregar ámbito en









La expresidenta chilena bajó su postulación para dirigir el organismo, que tiene como principales candidatas a una costarricense y una guyanesa.

Michelle Bachelet cumple funciones en la ONU desde el 2010. Reuters

Luego de conocerse la tercera ronda de votación informal para seleccionar el próximo liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la chilena Michelle Bachelet decidió bajar su candidatura. El argentino Rafael Grossi pierde terreno.

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La propia dirigenta lo confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales. "Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas", dijo y continuó: "Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. Cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, contra la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica".

"Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento a haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina", remató, en un guiño hacia las principales favoritas.

Como antecedentes diplomáticos, la expresidenta chilena fue titular de la UNASUR, vicepresidenta de Club de Madrid para Sur Global, presidenta de la Alianza del Pacífico y ocupó una serie de cargos en la ONU: directora de ONU Mujeres, secretaria general adjunta, alta comisionada para los DDHH, miembro de la Junta Asesora de Alto Nivel y presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre y el Niño de la OMS.

Grossi, el argentino que quiere ser secretario general de la ONU. @grossirafaelmariano Votación en la ONU: Rafael Grossi pierde terreno El Consejo de Seguridad de la ONU llevó adelante este viernes una nueva votación informal para avanzar en la elección del próximo secretario general de la entidad. Tras una falta de consenso entre EEUU y China, el proceso para ocupar el lugar de Antonio Guterres encuentra al argentino Rafael Grossi con menos apoyo mientras las otras dos candidatas, mientras que la costarricense Rebeca Grynspan y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett figuran como favoritas.

Grynspan lideró la votación, con nueve respaldos, mientras Rodrigues-Birkett mantuvo los ocho de la ronda anterior celebrada el 21 de agosto. Sin embargo, ambas acumularon cinco y seis rechazos respectivamente, lo que deja abierta la carrera y hasta la posibilidad de que se sumen nuevos contendiente. Ambas además sumaron un voto de “no opinión”. Esta ronda volvió a ser secreta, por lo que se desconoce cómo votó cada uno de los 15 miembros del Consejo, de los cuales cinco son permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña) y tienen derecho a veto. Para Grossi, en tanto, la votación resultó negativa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, perdió dos apoyos y cayó a cinco, al tiempo que sumó otros dos “no apoya” y subió a ocho (mantuvo los dos “no opinión”).