Lluvia de millones en el Brasileirão: la brecha presupuestaria que margina al fútbol argentino y sudamericano + Agregar ámbito en









El mapa financiero del fútbol continental muestra un claro dominio de las instituciones brasileñas, cuyos ingresos agregados superan los u$s2.925 millones anuales. En la Argentina, únicamente River y Boca cuentan con la escala necesaria para competir en el top-10 sudamericano.

Los ingresos por traspasos, ticketing y patrocinios de los equipos brasileños están muy por encima del resto, tanto que únicamente River y Boca se meten en un ‘top-10’ del continente colmado por clubes del Brasileirao. IA

La disparidad financiera entre los grandes clubes del fútbol sudamericano se ha consolidado como una brecha estructural en la que la escala del mercado local y los modelos de negocio juegan un rol determinante. Según datos de la consultora Sports Value, el top-20 de la primera división de Brasil genera una facturación conjunta superior a los u$s2.925 millones anuales. En este ecosistema, hasta doce entidades brasileñas registran facturaciones individuales que superan los u$s117 millones por temporada, ubicándose operativamente en rangos cercanos a varios clubes de la élite europea.

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En la cima de esta pirámide económica se posiciona Flamengo, con un presupuesto récord de u$s381 millones. El gigante carioca capitaliza una base social de 49,6 millones de hinchas (el 23,2% de la población del país), permitiéndole cerrar fichajes internacionales como Lucas Paquetá por u$s49,1 millones o Samu Lino por u$s25,7 millones. En paralelo, potencias brasileñas como Flamengo, Palmeiras, Botafogo y São Paulo operan con cajas anuales promedio situadas entre los u$s198,9 millones y los u$s381 millones.

IA Palmeiras registró ingresos por u$s308,9 millones en el último ejercicio, sustentado en la exportación de jóvenes talentos de su cantera —que representó u$s222,3 millones en ventas recientes de futbolistas como Endrick, Estevão y Vitor Reis— y en el modelo multipropósito del Nubank Parque para grandes eventos musicales. Botafogo completa el podio con u$s252,6 millones tras conquistar la Copa Libertadores bajo la gestión de Eagle Football Holdings, aunque hoy atraviesa una etapa de mayor prudencia financiera. Por su parte, el regreso de Neymar al Santos disparó su área comercial a un récord histórico de u$s27,6 millones en patrocinadores, alcanzando los u$s134,6 millones en ingresos totales.

Frente a la hegemonía brasileña, la Liga Profesional del Fútbol Argentino muestra una marcada polarización donde solo River y Boca Juniors conservan capacidad operativa para rivalizar en el ranking continental. River encabeza la economía local con una facturación anual de u$s200 millones y un plantel valuado en más de u$s152,1 millones. La entidad de Núñez sostiene su estructura mediante ventas de su cantera, contratos comerciales y la explotación del Más Monumental, estadio que busca transformar en un centro regional de entretenimiento junto a Live Nation.

IA Boca se afianza en el segundo escalón nacional con ingresos de u$s1595 millones anuales y un plantel tasado en u$s129,9 millones. Bajo la presidencia de Juan Román Riquelme, la institución proyecta la ampliación de la Bombonera a 80.000 espectadores para escalar sus ingresos por boletería.

Más atrás se ubican los dos clubes de Avellaneda: Racing fijó un presupuesto proyectado de u$s95,4 millones para el período 2026-2027 con respaldo de marcas con Nike y Betsson, mientras que Independiente registró u$s61,3 millones en ingresos, destacando la renovación de su contrato de indumentaria con Puma por u$s24 millones hasta 2031 (incluye un canon anual de u$s1millón y un bono a la firma de u$s2,5 millones). La nómina principal la completan Rosario Central y Estudiantes de La Plata, con presupuestos y planteles cotizados en el rango de los u$s58,5 y u$s65,5 millones. Las brecha de ingresos se profundiza al analizar el contexto de los demás países de la región. En Uruguay, Peñarol y Nacional gestionan presupuestos anuales que apenas superan los u$s30 millones cada uno, dependiendo fuertemente de los premios de la Conmebol, como los u$s5,2 millones recibidos por el club aurinegro tras alcanzar los octavos de final del torneo continental. IA El mapa continental se completa con el crecimiento del fútbol ecuatoriano impulsado por la formación y venta de futbolista a la elite europea, donde Independiente del Valle ingresó u$s36 millones y LDU de Quito u$s12 millones. En Colombia, Atlético Nacional comanda las finanza con u$s64,9 millones , escoltado por Millonarios con u$s33,9 millones, Junior, con u$s21,7; América de Cali con u$s16,4 e Independiente Santa Fe, con u$s 15,8 millones. En Perú, Universitario de Lima se destaca con u$s43,3 millones gracias a la venta de entradas de su estadio con capacidad para 80.093 espectadores, mientras que en Chile, Universidad Católica lidera los balances con u$s27,8 millones, sobrepasando a Colo Colo (u$s26,5 millones) y Universidad de Chile(u$s21,2 millones) Este panorama confirma un escenario en el que el Brasileirão opera bajo una dinámica macroeconómica propia, desafiando a las instituciones argentinas y al resto del continente a mantener la paridad deportiva con recursos financieros sustancialmente menores.